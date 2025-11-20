Argentina se despidió de la Copa Davis tras un desempate infartante contra Alemania en Bolonia

El tramo final fue una batalla punto por punto. Argentina tuvo chances claras, también Alemania, y el desenlace llegó en un tie-break que se volvió eterno. Match points de un lado y del otro, devoluciones milimétricas y un silencio espeso en un estadio ya casi vacío. Zeballos y Molteni levantaron situaciones límite, incluso tuvieron punto de partido, pero el quinto match point alemán terminó inclinando la historia hacia el lado europeo. El 4-6, 6-4 y 7-6 (12-10) dolió por lo cerca que estuvo y por cómo se escurrió.