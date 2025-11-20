Argentina vs Alemania en la Copa Davis: Etcheverry ganó, Cerúndolo cayó y todo se decide en el dobles

La Copa Davis vuelve a poner a la Selección Argentina de Tenis YPF en el centro de la escena. En Bolonia, sede del Final 8, el equipo dirigido por Javier Frana inició su camino con una serie cargada de tensión ante Alemania, un cruce que propone historia, presente y ambiciones renovadas. El arranque dejó una victoria, una derrota y un dobles decisivo que definirá el pase a semifinales.
Etcheverry abrió la serie con autoridad
El primer punto quedó en manos de Tomás Etcheverry, que superó a Jan-Lennard Struff por 7-6 (3) y 7-6 (7) en un duelo ajustado entre los segundos singlistas. El argentino debió trabajar más de la cuenta: cedió su servicio en el primer game y sufrió la potencia del alemán durante gran parte del set. Sin embargo, se afirmó con el correr de los juegos, igualó 4-4 y dominó con claridad el tie-break inicial.
En el segundo parcial, la paridad fue total. Ninguno de los dos cedió el saque y la definición volvió a quedar en manos del desempate, donde Etcheverry volvió a mostrarse firme para sellar el 2-0.
“Fue un partido durísimo. Tenía muchas ganas de trasladar mi nivel a la Davis, donde la presión se siente distinto”, dijo el platense en TyC Sports. “Me quebró de entrada, pero pude recuperarme rápido y encontrarme dentro de la cancha”, reconoció.
Cerúndolo batalló, pero Zverev impuso jerarquía
El segundo punto presentó un escenario completamente diferente. Francisco Cerúndolo enfrentó a Alexander Zverev, número 3 del mundo, en un partido que exigió al máximo al argentino. El alemán tomó ventaja rápido: concretó un quiebre en el quinto game y cerró el primer set por 6-4.
La segunda manga mostró lo mejor de Cerúndolo. Solidez desde el fondo, variantes y entereza para sostener el saque ante uno de los jugadores más peligrosos del circuito. El esfuerzo llevó el set al tie-break, aunque allí la potencia y experiencia de Zverev prevalecieron para firmar el 7-6 (3) definitivo. El 1-1 dejaba abierto un dobles que prometía alta tensión.
Zeballos–Molteni, ante una de las mejores parejas del mundo
El dobles quedó programado como el punto decisivo: Horacio Zeballos y Andrés Molteni frente a Kevin Krawietz y Tim Puetz, una dupla alemana consolidada en el top 15 del ranking. Para la Argentina, la presencia de Zeballos —referente histórico del dobles en la Davis— representaba una ventaja emocional y estratégica.
La serie se definía allí, con el ganador avanzando a semifinales para medirse con España, que más temprano dejó en el camino a República Checa.
El contexto: un año sólido y una oportunidad histórica
Argentina llegó a Bolonia con un recorrido firme durante 2025. En febrero venció a Noruega en una dramática serie por 3-2 y en septiembre dio un golpe resonante al superar 3-1 a Países Bajos como visitante. A lo largo del año, Coria convocó a siete jugadores, combinando experiencia, juventud y una camada con proyección.
El Final 8 también le ofrece al equipo nacional un hito simbólico: alcanzar su victoria número 100 en la historia de la Copa Davis. Desde su debut en 1923, la Argentina disputó 173 series, con 99 triunfos y aquella consagración inolvidable de 2016 en Zagreb, cuando Juan Martín del Potro y compañía levantaron por primera vez la Ensaladera de Plata.
Alemania, un rival que se potencia en las grandes citas
Para los europeos, la serie también representa un desafío de peso. Alemania llega con un plantel encabezado por Zverev —su máxima figura y una garantía en individuales— y respaldado por un equipo con variantes: Struff, campeón del Challenger de Lyon luego de meses complicados; Hanfmann, sólido top 100; y la dupla Krawietz–Puetz, una de las mejores del mundo.
El historial favorece a Argentina por 7-3, aunque la última vez que se cruzaron el triunfo fue alemán, en las Finales de Madrid 2019. De aquella serie, tres protagonistas vuelven a coincidir esta semana: Zeballos, Struff y Krawietz.