Argentina vs Alemania en la Copa Davis: Etcheverry ganó, Cerúndolo cayó y todo se decide en el dobles

Etcheverry abrió la serie con autoridad

El primer punto quedó en manos de Tomás Etcheverry, que superó a Jan-Lennard Struff por 7-6 (3) y 7-6 (7) en un duelo ajustado entre los segundos singlistas. El argentino debió trabajar más de la cuenta: cedió su servicio en el primer game y sufrió la potencia del alemán durante gran parte del set. Sin embargo, se afirmó con el correr de los juegos, igualó 4-4 y dominó con claridad el tie-break inicial.