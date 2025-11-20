“Nos llevó al límite en lo mental”: la pretemporada, las confesiones y la serie que consagró a Natación en el hockey

Natación y Gimnasia cerró una temporada histórica al consagrarse bicampeón del hockey femenino, tras revertir una serie vibrante contra Huirapuca. Perdió el primer partido 1-0, igualó con un 2-1 y cerró con un 3-2 que selló el título en una tarde inolvidable. En “Fuerte al Medio”, las integrantes del plantel Rocío Campero, Sofía Vasile y Rocío Barros repasaron el camino, las exigencias del año y los momentos que marcaron a un plantel que volvió a demostrar por qué domina la disciplina en la provincia.