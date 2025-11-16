Natación venció a Huirapuca 3-2 en la final del Anual y ratificó su reinado en el hockey femenino

Había algo más que un título en juego. Para Natación y Gimnasia, ganar este torneo Anual no era solo cerrar una temporada. Era sostener una identidad, defender una regularidad que se vio durante todo el año y demostrar, ante su gente y en su propio campo, que ser las mejores también es una obligación que se juega en los momentos decisivos. Y esta final, definida al mejor de tres, lo exigió al máximo: Huirapuca había ganado el primer punto 1-0, Natación igualó la serie al imponerse 2-1 en el segundo, y recién en este tercer duelo se resolvería al campeón. En el partido que valía todo, lo hicieron: las “Blancas” derrotaron 3-2 a Huirapuca en una definición vibrante y confirmaron lo que el hockey femenino ya intuía desde hace meses: Natación fue el mejor equipo del 2025.