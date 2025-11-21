Secciones
Claves para ayudar frente a la dura EPOC

En el Día Mundial del Aire Puro se destacaron las herramientas gratuitas del sistema público.

Hace 5 Hs

“El EPOC, una enfermedad causada principalmente por el hábito de fumar, sigue siendo la cuarta causa de muerte a nivel mundial”. Con esas palabras, Héctor Sale, Jefe de Servicio de Neumonología del hospital Avellaneda, buscó crear conciencia en el Día Mundial del EPOC y del Aire Puro, que se celebró ayer.

En ese lugar se llevó a cabo una jornada general de concientización multidisciplinaria contando con la presencia del ministro de salud Luis Medina Ruiz, pacientes, médicos del Servicio de Neumonología, miembros de la Escuela de Pacientes, kinesiólogos del Centro de Rehabilitación Pulmonar y que contó con talleres apoyo emocional, alimentación saludable, enfermería y cesación tabáquica.

Detección precoz

“En nuestro país el 14% de personas mayores de 40 años padecen esta patología y el 75% de los pacientes desconocen tener este diagnóstico. Por eso es importante la detección precoz de esta enfermedad, con el fin de evitar llegar tarde con los recursos terapéuticos, para poder revertir el estado clínico de los pacientes y mejorar de manera ostensible su calidad de vida”, expresó Sale.

La prevención

“Con herramientas que están a disposición en el sistema de Salud Público, como la rehabilitación respiratoria, el apoyo emocional, la escuela de Cesación tabáquica a cargo de la doctora Collante y el equipo de alimentación saludable, el fin es evitar la inmovilización y lograr la inserción de estos pacientes a actividades sociales, familiares y recreativas, que cambian radicalmente su modo de vida”, finalizó.

