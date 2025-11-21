Claves para ayudar frente a la dura EPOC

Detección precoz

“En nuestro país el 14% de personas mayores de 40 años padecen esta patología y el 75% de los pacientes desconocen tener este diagnóstico. Por eso es importante la detección precoz de esta enfermedad, con el fin de evitar llegar tarde con los recursos terapéuticos, para poder revertir el estado clínico de los pacientes y mejorar de manera ostensible su calidad de vida”, expresó Sale.