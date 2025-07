Shein, Temu y AliExpress: qué son, cómo funcionan y en qué consiste el fenómeno de las tiendas de ropa online "low cost"

Para Luján Ferreyra, de 25 años, la experiencia no fue la mejor: “Con Shein me fue mal, el pedido tardó dos meses, hubo problemas con la aduana y la calidad no era buena. Puedo entender que sea más barato, pero no quiero volver a pagar menos por algo que no me termina gustando. Prefiero pagar más por algo de mejor calidad”. La búsqueda de ropa a buen precio también atrajo a Bruno Coronel (20), fanático de las camisetas deportivas: “La experiencia fue muy buena y el pedido llegó rápido. Hoy elijo comprar online porque la diferencia de precio es muy grande”.