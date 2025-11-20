Georgina Barbarossa destrozó a Viviana Canosa tras denunciar a Fabiola Yañez: “Vos ensuciaste a medio planeta”

Georgina Barbarossa explotó este jueves en A la Barbarossa (Telefe) y lanzó un durísimo descargo contra Viviana Canosa, luego de que la periodista anunciara acciones legales contra Fabiola Yañez, la ex primera dama, tras su entrevista con Ángel de Brito en LAM (América TV).
Todo comenzó cuando Canosa comunicó en redes sociales:
“Iniciaremos acciones en sede civil por daños y perjuicios. Y estamos evaluando una denuncia penal. Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor.”
La reacción surgió después de que Yañez insinuara haber sospechado que la conductora mantenía una relación íntima con Alberto Fernández:
“Sus entrevistas daban hasta vergüenza ajena porque faltaba que se le tirara encima.”
Además, relató que el exmandatario le explicó que el distanciamiento con Canosa se produjo cuando ella le pidió la Secretaría de Comunicación, él se negó y ella “lo empezó a defenestrar”.
Barbarossa: “¿Con qué cara le vas a iniciar acciones legales?”
Mientras los panelistas analizaban el conflicto en su programa, Barbarossa interrumpió indignada para apuntar contra Canosa:
“Me da igual con quién se acuesta la gente. Me molesta que Viviana Canosa tenga el tupé de iniciarle acciones legales a Fabiola. ¿Con qué cara? ¡Si vos ensuciaste a medio planeta sin tener ninguna prueba!”
La conductora también recordó viejos choques con la periodista:
“Te metiste con gente del canal, con amigos míos, con mucha gente para tener prensa. Te metiste con mi marido porque defendí a Lizy Tagliani y me mencionaste en la causa penal, atrevida.”
Acusaciones, amenazas y un conflicto que viene de años
Barbarossa continuó su descargo recordando cómo Canosa, según ella, había insinuado cosas graves sobre su marido:
“Me amenazaste queriendo decir de qué trabajaba mi marido. Quedaba como si fuera narcotraficante, algo que después la gente repite en redes. Sos una caradura y una mentirosa.”
Luego, redobló la apuesta con un mensaje aún más personal:
“No sé cómo educaste a tu hija. La tuviste con Alejandro Borensztein, un tipo genial, inteligente y educado. Cosa que vos no tenés.”
Para cerrar, disparó:
“No tenés ética. Asociaste gente muy querida mía para tener rating. Alégrate de que te nombró Angelito, porque así volvés a tener prensa. Sos tan mala leche que nadie se acuerda de vos.”
Un nuevo capítulo de un enfrentamiento mediático que promete seguir
El cruce entre Georgina Barbarossa y Viviana Canosa vuelve a poner en escena una rivalidad que lleva años, marcada por acusaciones cruzadas, denuncias y tensiones en los medios. Con ambas figuras respondiendo públicamente y en aumento la exposición del conflicto, el escándalo promete seguir escalando.