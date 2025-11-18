Viviana Canosa dijo que iniciará acciones legales contra Fabiola Yáñez tras las acusaciones sobre un supuesto vínculo con Alberto Fernández

La periodista Viviana Canosa confirmó que iniciará acciones legales contra Fabiola Yáñez, luego de que la exprimera dama asegurara públicamente que el expresidente Alberto Fernández habría mantenido con ella una relación “cercana e íntima” que trascendía lo profesional.
Tras la repercusión de la entrevista de Yáñez en LAM, Canosa publicó un mensaje contundente en redes sociales:
“Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios. Y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal. Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor”, escribió.
Qué dijo Fabiola Yáñez sobre el supuesto vínculo entre Canosa y Fernández
Las declaraciones de Yáñez surgieron durante una conversación con Ángel De Brito en LAM, en medio de su conflicto judicial con Alberto Fernández. La expareja del expresidente afirmó que él “tenía muchas amantes” y mencionó específicamente una relación “muy cercana e íntima” con Canosa.
Al ser consultada sobre si la periodista formaba parte de ese presunto grupo, Yáñez respondió que Fernández y Canosa mantenían un trato cotidiano y de mucha cercanía. Incluso aseguró que la periodista habría pedido la Secretaría de Comunicación, y que, tras la negativa, comenzó un enfrentamiento público con el mandatario.
La reacción de Canosa en redes y el inicio del conflicto legal
Canosa desmintió por completo esas afirmaciones y sostuvo que buscan perjudicar su imagen pública.
En su mensaje, afirmó que las acusaciones son “totalmente falsas” y que avanzará con demandas civiles por daños y perjuicios. También analiza promover una denuncia penal contra Yáñez.
La confrontación se volvió viral y generó un fuerte impacto mediático, especialmente por la relevancia pública de ambos nombres y por tratarse de una nueva derivación del conflicto entre Yáñez y Fernández.
La acusación completa de Yáñez: mensajes, celos y supuestas relaciones paralelas
Durante la entrevista, Yáñez sostuvo que las infidelidades formaron parte de toda su relación con el expresidente. Relató que, incluso el día después de comprometerse, vio mensajes comprometedores en uno de los teléfonos de Fernández.
También mencionó haber encontrado fotos íntimas de otra mujer famosa “posando sobre una ventana”, aunque evitó dar nombres. Cuando De Brito sugirió a Victoria Onetto, la exprimera dama no confirmó ni desmintió esa versión y se limitó a decir: “Son muchas”.
Según su relato, accedió a ese material cuando Fernández le entregó un celular para “poner música para su hijo”. En ese dispositivo, dijo haber encontrado “muchas cosas”, entre ellas el video donde se ve a Tamara Pettinato en el despacho presidencial.
El trasfondo político y mediático del enfrentamiento
La tensión entre Canosa y Fernández es conocida desde 2020, cuando la periodista se convirtió en una de las voces más críticas de su gobierno. Sin embargo, siempre circularon versiones que sugerían una relación más cercana entre ambos, algo que Canosa niega categóricamente.
Las nuevas declaraciones de Yáñez reavivaron esas especulaciones y ahora derivan en un conflicto judicial que promete tener impacto mediático y político en las próximas semanas.