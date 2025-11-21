“No hay un criterio unificado”: ¿prohibir o regular? El dilema del celular en el aula

La psicopedagoga consideró que hay una desconexión evidente entre lo que sucede en casa y lo que se espera en la escuela. “Como familia se nos está haciendo difícil el manejo del uso del celular en los hogares. Imagínense entonces dentro de una institución educativa”, sostuvo. Para la profesional, el punto de quiebre es claro ya que antes de ser alumno, el niño es hijo. Y si ese niño llega a la escuela sin hábitos básicos -reglas, límites, criterio de uso-, el trabajo dentro del aula se vuelve cuesta arriba.