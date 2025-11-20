El colegio Guillermina endurece sanciones por el uso del celular en el aula y reaviva el debate educativo

El uso del celular en las escuelas volvió a quedar en el centro de la escena a partir de una resolución interna del colegio Guillermina, ubicado en avenida Sáenz Peña al 600. En los últimos días, la institución envió un comunicado vía mail a las familias para anunciar un endurecimiento de las sanciones contra los estudiantes que incumplan las normas de convivencia vinculadas al uso del teléfono en el aula.