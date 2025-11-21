Uso del celular: sanciones más duras reabren la discusión sobre tecnología y escuela

El anuncio de nuevas sanciones por el uso del celular en el Colegio Guillermina volvió a encender un debate tan reiterado como aún irresuelto. ¿Cómo regular el uso del teléfono en las aulas sin desconocer su presencia insoslayable en la vida cotidiana de los estudiantes? La medida, comunicada por mail a las familias, provocó inquietud entre alumnos y sorpresa en parte de la comunidad. En paralelo, datos nacionales muestran que el problema no es local ni aislado. Argentina está entre los países con mayor distracción estudiantil asociada al uso del celular en clase.