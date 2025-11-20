La morosidad de las familias marcó un récord en septiembre y ya supera el 9% en préstamos personales

La presión financiera sobre los hogares continúa en aumento. En un contexto marcado por tasas de interés elevadas, la morosidad de las familias registró en septiembre un nuevo récord histórico, según reveló el Informe sobre Bancos que el Banco Central (BCRA) publicó este jueves. Se trató del 11° incremento consecutivo en el ratio de irregularidad de los créditos otorgados a personas.
El documento oficial señala que la morosidad de los hogares pasó del 6,6% al 7,3%, el nivel más alto desde que el Banco Central comenzó a relevar estos datos en enero de 2010. El deterioro volvió a concentrarse en dos líneas clave:
- Préstamos personales, donde la irregularidad trepó del 8,2% al 9,1%.
- Tarjetas de crédito, que subieron del 6,7% al 7,4%.
También se registró una leve suba en los préstamos prendarios, mientras que los créditos hipotecarios se mantuvieron estables en un 0,9%, una cifra inusualmente baja en comparación con el resto de las líneas de financiamiento.
El informe del BCRA mostró además que las empresas también experimentaron un avance en la morosidad, aunque más moderado: pasó del 1,4% al 1,7%, con un incremento más marcado en los créditos con garantía prendaria.
Al considerar en conjunto a familias y empresas, la irregularidad crediticia general escaló del 3,7% al 4,2%. Para encontrar un nivel superior hay que remontarse a inicios de 2022, lo que evidencia un deterioro paulatino pero constante en la capacidad de pago del sector privado.