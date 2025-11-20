Secciones
EconomíaNoticias económicas

La morosidad de las familias marcó un récord en septiembre y ya supera el 9% en préstamos personales

Según el último Informe sobre Bancos del BCRA, los hogares encadenaron su 11° aumento consecutivo en irregularidad crediticia. También subió la morosidad de las empresas, aunque en menor medida.

. . / FREEPIK
Hace 1 Hs

La presión financiera sobre los hogares continúa en aumento. En un contexto marcado por tasas de interés elevadas, la morosidad de las familias registró en septiembre un nuevo récord histórico, según reveló el Informe sobre Bancos que el Banco Central (BCRA) publicó este jueves. Se trató del 11° incremento consecutivo en el ratio de irregularidad de los créditos otorgados a personas.

El documento oficial señala que la morosidad de los hogares pasó del 6,6% al 7,3%, el nivel más alto desde que el Banco Central comenzó a relevar estos datos en enero de 2010. El deterioro volvió a concentrarse en dos líneas clave:

- Préstamos personales, donde la irregularidad trepó del 8,2% al 9,1%.

- Tarjetas de crédito, que subieron del 6,7% al 7,4%.

También se registró una leve suba en los préstamos prendarios, mientras que los créditos hipotecarios se mantuvieron estables en un 0,9%, una cifra inusualmente baja en comparación con el resto de las líneas de financiamiento.

El informe del BCRA mostró además que las empresas también experimentaron un avance en la morosidad, aunque más moderado: pasó del 1,4% al 1,7%, con un incremento más marcado en los créditos con garantía prendaria.

Al considerar en conjunto a familias y empresas, la irregularidad crediticia general escaló del 3,7% al 4,2%. Para encontrar un nivel superior hay que remontarse a inicios de 2022, lo que evidencia un deterioro paulatino pero constante en la capacidad de pago del sector privado.

Temas Banco Central de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La carne sube y el consumo se desploma en Tucumán: “Estamos muy complicados”

La carne sube y el consumo se desploma en Tucumán: “Estamos muy complicados”

Salta pondrá en marcha el sistema de Exportación Monitoreada para reducir costos y agilizar trámites

Salta pondrá en marcha el sistema de Exportación Monitoreada para reducir costos y agilizar trámites

Se adelantó el pago del aguinaldo de diciembre 2025 para jubilados y pensionados

Se adelantó el pago del aguinaldo de diciembre 2025 para jubilados y pensionados

Según estimaciones privadas, la inflación no bajará del 2% en los próximos meses y desafiará a las bandas cambiarias

Según estimaciones privadas, la inflación no bajará del 2% en los próximos meses y desafiará a las bandas cambiarias

Finalizó la zafra 2025: Seaboard cerró la molienda y la producción nacional superó los niveles del año pasado

Finalizó la zafra 2025: Seaboard cerró la molienda y la producción nacional superó los niveles del año pasado

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche
1

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”
2

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno
3

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”
4

Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal
5

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

La figura que integrará una candidatura y le dará más intensidad a las elecciones en San Martín
6

La figura que integrará una candidatura y le dará más intensidad a las elecciones en San Martín

Más Noticias
La carne sube y el consumo se desploma en Tucumán: “Estamos muy complicados”

La carne sube y el consumo se desploma en Tucumán: “Estamos muy complicados”

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”

Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Comentarios