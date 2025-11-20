La morosidad de las familias marcó un récord en septiembre y ya supera el 9% en préstamos personales

La presión financiera sobre los hogares continúa en aumento. En un contexto marcado por tasas de interés elevadas, la morosidad de las familias registró en septiembre un nuevo récord histórico, según reveló el Informe sobre Bancos que el Banco Central (BCRA) publicó este jueves. Se trató del 11° incremento consecutivo en el ratio de irregularidad de los créditos otorgados a personas.