Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Noticias económicas
Baja de tasas de interés: ¿alivio para las familias o riesgo de más deudas?
La Nación redujo los costos para incentivar el crédito y reactivar el consumo, en un contexto de alto endeudamiento.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
ANÁLISIS. La reducción de las tasas de interés “es un alivio real”, según un informe de la firma local Amauta.
Por
Luis Duarte
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Banco Central de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El mercado palpita un riesgo país por debajo de 500 puntos: qué impacto tendrá en empresas y ahorristas
El riesgo país perforó los 600 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde enero
Foro Argentina Andina: se apuesta al litio y al cobre para transformar las exportaciones
El Banco Central baja de las tasas: cómo impacta la medida en los plazos fijos y en el crédito
Luis Caputo designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas
Lo más popular
Entre la precariedad y la esperanza: así viven y piensan los jóvenes argentinos, según un estudio
Efemérides del lunes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
Tradición, música y fiesta en el interior
Teclas con acento español: Andrés Navarro llega al Virla
Comienza la COP30 en Brasil: "Sin los indígenas no hay futuro para la humanidad"
Más Noticias
4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa
El dólar como "ancla": por qué el esquema actual frena el crecimiento y la acumulación de reservas
Recuerdos fotográficos: 1970. El paro de colectivos ocupa las arterias céntricas
Esteban Domecq: “La disciplina macro funciona como un freno de mano para los precios”
Las pruebas que debe rendir el Gobierno nacional
La escuela debate qué secundaria quieren los chicos
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más