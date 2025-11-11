Secciones
EconomíaNoticias económicas

Baja de tasas de interés: ¿alivio para las familias o riesgo de más deudas?

La Nación redujo los costos para incentivar el crédito y reactivar el consumo, en un contexto de alto endeudamiento.

ANÁLISIS. La reducción de las tasas de interés “es un alivio real”, según un informe de la firma local Amauta. ANÁLISIS. La reducción de las tasas de interés “es un alivio real”, según un informe de la firma local Amauta.
Luis Duarte
Por Luis Duarte Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Banco Central de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El mercado palpita un riesgo país por debajo de 500 puntos: qué impacto tendrá en empresas y ahorristas

El mercado palpita un riesgo país por debajo de 500 puntos: qué impacto tendrá en empresas y ahorristas

El riesgo país perforó los 600 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde enero

El riesgo país perforó los 600 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde enero

Foro Argentina Andina: se apuesta al litio y al cobre para transformar las exportaciones

Foro Argentina Andina: se apuesta al litio y al cobre para transformar las exportaciones

El Banco Central baja de las tasas: cómo impacta la medida en los plazos fijos y en el crédito

El Banco Central baja de las tasas: cómo impacta la medida en los plazos fijos y en el crédito

Luis Caputo designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas

Luis Caputo designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas

Lo más popular
Entre la precariedad y la esperanza: así viven y piensan los jóvenes argentinos, según un estudio
1

Entre la precariedad y la esperanza: así viven y piensan los jóvenes argentinos, según un estudio

Efemérides del lunes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del lunes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
3

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Tradición, música y fiesta en el interior
4

Tradición, música y fiesta en el interior

Teclas con acento español: Andrés Navarro llega al Virla
5

Teclas con acento español: Andrés Navarro llega al Virla

Comienza la COP30 en Brasil: Sin los indígenas no hay futuro para la humanidad
6

Comienza la COP30 en Brasil: "Sin los indígenas no hay futuro para la humanidad"

Más Noticias
4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

El dólar como ancla: por qué el esquema actual frena el crecimiento y la acumulación de reservas

El dólar como "ancla": por qué el esquema actual frena el crecimiento y la acumulación de reservas

Recuerdos fotográficos: 1970. El paro de colectivos ocupa las arterias céntricas

Recuerdos fotográficos: 1970. El paro de colectivos ocupa las arterias céntricas

Esteban Domecq: “La disciplina macro funciona como un freno de mano para los precios”

Esteban Domecq: “La disciplina macro funciona como un freno de mano para los precios”

Las pruebas que debe rendir el Gobierno nacional

Las pruebas que debe rendir el Gobierno nacional

La escuela debate qué secundaria quieren los chicos

La escuela debate qué secundaria quieren los chicos

Comentarios