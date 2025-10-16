Tucumán profundiza en la historia de la diáspora Sirio-Libanesa en el centenario de su Sociedad

Más allá de la mera revisión histórica, la conferencia invita a una reflexión sobre la memoria como una construcción colectiva, resaltando la importancia fundamental de la inmigración en la configuración de la historia provincial y nacional. El encuentro servirá como un espacio de diálogo y aprendizaje sobre el impacto de la diáspora sirio-libanesa en la sociedad tucumana, al destacar su rol en el desarrollo económico, social y cultural de la región.