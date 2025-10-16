Secciones
Tucumán profundiza en la historia de la diáspora Sirio-Libanesa en el centenario de su Sociedad

Bajo el título “Historia y Memoria de la Diáspora Sirio-Libanesa en Tucumán”, María Eugenia Bestani disertará hoy a las 20, en Maipú 575.

Hace 4 Hs

La Sociedad Sirio Libanesa de Tucumán celebra su centenario con una conferencia magistral a cargo de María Eugenia Bestani, destacada investigadora en estudios sobre migraciones y memoria. Bajo el título “Historia y Memoria de la Diáspora Sirio-Libanesa en Tucumán”, la actividad -prevista para hoy a las 20 en Maipú 575-, promete un recorrido exhaustivo por el legado de esta comunidad en la provincia.

La conferencia, que se enmarca dentro de las celebraciones por el centenario de la institución, explorará los procesos históricos, sociales y culturales que moldearon la experiencia migratoria de los sirio-libaneses en Tucumán. Bestani, reconocida a nivel nacional por su experiencia en el tema, analizará en profundidad la contribución invaluable y la profunda huella que esta comunidad dejó en la identidad tucumana.

Más allá de la mera revisión histórica, la conferencia invita a una reflexión sobre la memoria como una construcción colectiva, resaltando la importancia fundamental de la inmigración en la configuración de la historia provincial y nacional. El encuentro servirá como un espacio de diálogo y aprendizaje sobre el impacto de la diáspora sirio-libanesa en la sociedad tucumana, al destacar su rol en el desarrollo económico, social y cultural de la región.

La Sociedad Sirio Libanesa invitó a toda la comunidad a participar de esta enriquecedora jornada, que busca honrar la memoria y el legado de una comunidad que fue clave en la construcción de la identidad tucumana a lo largo de un siglo. 

