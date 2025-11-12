“Queremos que Tucumán sea un ejemplo”: el sueño inclusivo que se hace realidad con el Encuentro Nacional Mixed Ability

“Esto no es sólo deporte, es una forma de vida. Acá no se trata de ganar o perder, sino de disfrutar, de compartir, de sentirse parte. Por eso decimos que todos juegan, todos ganan”, afirma Jerez Imbert. “A veces la gente dice: ‘Qué lindo lo que hacen por los chicos con discapacidad’. Pero en realidad son ellos los que hacen mucho más por nosotros. Nos enseñan cosas que uno no ve, te cambian la mirada. Yo aprendí a no quejarme por pavadas, a valorar cada pequeño logro”, reflexiona.