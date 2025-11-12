“Queremos que Tucumán sea un ejemplo”: el sueño inclusivo que se hace realidad con el Encuentro Nacional Mixed Ability

Cuando Benjamín Jerez Imbert y su grupo de entrenadores comenzaron a trabajar con el rugby inclusivo en 2021, nunca imaginaron que unos años después estarían al frente de un evento nacional de semejante magnitud. Pero la convicción y el compromiso pudieron más que las dificultades. Hoy, Los Tarcos se prepara para recibir el Encuentro Nacional "Mixed Ability de Rugby y Hockey", una experiencia deportiva y social que reunirá a más de 1.200 personas entre jugadores, entrenadores y familiares, bajo una misma bandera: la inclusión a través del deporte.
“Para nosotros es un orgullo inmenso poder organizar algo así. Venimos trabajando hace tiempo con mucho esfuerzo, y ver que todo esto se concreta es una alegría enorme”, dice Jerez Imbert, entrenador de Usapucas XV, el equipo inclusivo de Los Tarcos, anfitrión del evento junto con Cardenales Rugby Club. “Somos pocos; un grupo chico de voluntarios, pero tenemos mucha pasión. Todo lo que hacemos, lo hacemos desde el corazón”, añadió.
Un desafío asumido con convicción
El Mixed Ability (modelo nacido en Europa que integra a personas con y sin discapacidad en un mismo equipo) llegó a la provincia hace algunos años, impulsado por Cardenales. “Ellos fueron los primeros en hacerlo en Tucumán y nos invitaron a participar. En 2020 decidimos formar nuestro propio grupo en Los Tarcos, justo antes de que llegara la pandemia. Cuando todo volvió a la normalidad, arrancamos con fuerza y desde entonces no paramos”, recuerda Jerez Imbert.
En ese proceso, hubo figuras importantes. “El entonces presidente del club, Marcelo Pasqualini, nos impulsó mucho. Me acuerdo me involucre porque tenía a mi sobrino Tomás, que tiene síndrome de Down. Fue un empujón hermoso, porque a partir de eso me involucré de lleno. Es una responsabilidad grande, pero también una experiencia que te transforma”, recuerda.
Una “locura hermosa”
El evento, que se desarrollará del 21 al 23 de noviembre en las instalaciones de Los Tarcos, contará con la presencia de 28 equipos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Salta y Tucumán. “En un principio iban a venir equipos de Chile y Uruguay, pero tuvieron que bajarse por motivos económicos. Aun así, tendremos entre 1.000 y 1.200 personas entre jugadores, entrenadores y acompañantes. Es una locura hermosa”, destaca Jerez Imbert.
“El año pasado estuvimos en Rosario, donde al encuentro lo organizó San Agustín, que es un equipo grande formado por varios clubes. Ellos tenían otra estructura. En nuestro caso, todo recae sobre un grupo reducido de personas, pero con una voluntad tremenda. Lo lindo es ver cómo muchos se van sumando, ayudando, colaborando sin pedir nada a cambio”, describe.
Deporte, inclusión y aprendizaje
El cronograma del encuentro está pensado para reflejar los valores del Mixed Ability: el respeto, la integración y la empatía. Habrá charlas sobre deporte e inclusión, partidos de rugby y hockey, y momentos de convivencia entre delegaciones. El viernes será el día de bienvenida y acreditaciones, el sábado se realizará el acto inaugural con desfile y premiaciones, y el domingo, el cierre y despedida de las delegaciones.
“Esto no es sólo deporte, es una forma de vida. Acá no se trata de ganar o perder, sino de disfrutar, de compartir, de sentirse parte. Por eso decimos que todos juegan, todos ganan”, afirma Jerez Imbert. “A veces la gente dice: ‘Qué lindo lo que hacen por los chicos con discapacidad’. Pero en realidad son ellos los que hacen mucho más por nosotros. Nos enseñan cosas que uno no ve, te cambian la mirada. Yo aprendí a no quejarme por pavadas, a valorar cada pequeño logro”, reflexiona.
Una comunidad que crece
Además de Los Tarcos y Cardenales, en Tucumán ya se sumaron Tucumán Rugby y Huirapuca, que actualmente trabajan con equipos de hockey inclusivo. “Somos cuatro clubes en total, pero esperamos que pronto se unan más. Mientras más grande sea la comunidad, más fuerte será el mensaje que damos”, proyecta Jerez Imbert.
Durante el encuentro, también participarán referentes nacionales como 'Pepe' Ramón, Facundo Palacio y Margaret Keay, quienes brindarán una charla sobre deporte e inclusión. Además, habrá espacios recreativos, música en vivo, bandas y DJ, para que el cierre sea una verdadera fiesta.
“La inclusión se vive”
En cada palabra de Jerez Imbert se percibe una emoción sincera. “Esto es algo que te llena el alma. Cada vez que terminamos un entrenamiento o un partido, me voy con el corazón completo. Los chicos te dan todo, y uno solo tiene que estar ahí para acompañar. La inclusión no se dice, se vive, y en este encuentro se va a ver claramente”, explica.
El Encuentro Nacional Mixed Ability será mucho más que un torneo: será una demostración viva de empatía, respeto y compromiso social. Un recordatorio de que el deporte puede abrazar a todos por igual. “Ojalá que esto sea solo el comienzo”, desea Jerez Imbert. “Queremos que Tucumán sea un ejemplo. Que cada vez más clubes, más familias y más personas entiendan que la inclusión no es una palabra, es una actitud”.