Secciones
Política

Qué dijo Jaldo sobre un posible bono de fin de año para los estatales tucumanos

El gobernador y el ministro de Economía, Abad, hablaron de las finanzas provinciales y dejaron algunos indicios.

CAUTO. El gobernador Osvaldo Jaldo explicó que el posible pago de un bono de fin de año no está en la agenda de su Gobierno. CAUTO. El gobernador Osvaldo Jaldo explicó que el posible pago de un bono de fin de año no está en la agenda de su Gobierno. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 1 Hs

A pocos días de que finalice el año, volvió a instalarse la pregunta sobre un eventual bono de fin de año para los empleados públicos de la provincia. En ese contexto, el gobernador Osvaldo Jaldo fue consultado sobre la posibilidad de otorgar una compensación extraordinaria, aunque evitó dar una definición concreta y dejó en claro que la decisión dependerá del área económica de su gabinete.

“La verdad que no tenemos pensado todavía absolutamente nada. Si nobleza obliga, hay algunas notas, algunos pedidos oficiales y extraoficiales que están haciendo los gremios, pero yo la verdad que no manejo las finanzas y esa pregunta es más para el ministro de Economía”, sostuvo Jaldo al ser consultado por la prensa. El mandatario provincial remarcó que, por el momento, no existe una evaluación cerrada sobre el tema y cedió la palabra al ministro de Economía, Daniel Abad, para exponer el escenario fiscal.

Abad detalló los aumentos salariales aplicados en los últimos meses y subrayó el impacto que tuvieron en las cuentas públicas. “Desde la revisión del mes de julio, el aumento que se pagó los primeros días de septiembre, y con el aumento que se va a pagar estos primeros días de noviembre, la categoría más baja de la Administración Pública tuvo un incremento, desde junio hasta ahora, de 150.000 pesos”, indicó.

El funcionario agregó que estos incrementos se realizaron conforme a lo pactado en la última negociación paritaria. “Quiero decir esto porque es un esfuerzo enorme que hace la provincia para poder cumplir con los compromisos asumidos con el ministro Regino Amado y los gremios. Nos parece una cifra importante, son 150.000 pesos, y hemos respetado a rajatabla lo que hemos acordado en relación a los índices de precios”, afirmó.

Respecto de un eventual bono adicional, Abad fue terminante: “Por ahora no hay nada en la agenda en relación a un bono o algo por el estilo, porque entendemos que la cifra que se ha dado hasta ahora es importante, tanto por el monto como para las arcas provinciales”.

Temas Osvaldo JaldoRegino AmadoDaniel Abad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán estudia integrarse al régimen nacional que ordena los Riesgos del Trabajo

Tucumán estudia integrarse al régimen nacional que ordena los Riesgos del Trabajo

Jaldo defendió su gestión ante la prensa: “En Tucumán se respeta la libertad de expresión a rajatabla”

Jaldo defendió su gestión ante la prensa: “En Tucumán se respeta la libertad de expresión a rajatabla”

El Gobierno confirmó la modernización integral de la Terminal de Ómnibus de Tucumán

El Gobierno confirmó la modernización integral de la Terminal de Ómnibus de Tucumán

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas

Lo más popular
Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”
1

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno
2

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal
3

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche
4

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas
5

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus
6

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

Más Noticias
Marcha atrás: el Gobierno nacional devolvió el Renaper a Diego Santilli y reubicó a Daniel Scioli

Marcha atrás: el Gobierno nacional devolvió el Renaper a Diego Santilli y reubicó a Daniel Scioli

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Abad enfrentará los reparos de la oposición por el Presupuesto

Abad enfrentará los reparos de la oposición por el Presupuesto

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Comentarios