Qué dijo Jaldo sobre un posible bono de fin de año para los estatales tucumanos

A pocos días de que finalice el año, volvió a instalarse la pregunta sobre un eventual bono de fin de año para los empleados públicos de la provincia. En ese contexto, el gobernador Osvaldo Jaldo fue consultado sobre la posibilidad de otorgar una compensación extraordinaria, aunque evitó dar una definición concreta y dejó en claro que la decisión dependerá del área económica de su gabinete.
“La verdad que no tenemos pensado todavía absolutamente nada. Si nobleza obliga, hay algunas notas, algunos pedidos oficiales y extraoficiales que están haciendo los gremios, pero yo la verdad que no manejo las finanzas y esa pregunta es más para el ministro de Economía”, sostuvo Jaldo al ser consultado por la prensa. El mandatario provincial remarcó que, por el momento, no existe una evaluación cerrada sobre el tema y cedió la palabra al ministro de Economía, Daniel Abad, para exponer el escenario fiscal.
Abad detalló los aumentos salariales aplicados en los últimos meses y subrayó el impacto que tuvieron en las cuentas públicas. “Desde la revisión del mes de julio, el aumento que se pagó los primeros días de septiembre, y con el aumento que se va a pagar estos primeros días de noviembre, la categoría más baja de la Administración Pública tuvo un incremento, desde junio hasta ahora, de 150.000 pesos”, indicó.
El funcionario agregó que estos incrementos se realizaron conforme a lo pactado en la última negociación paritaria. “Quiero decir esto porque es un esfuerzo enorme que hace la provincia para poder cumplir con los compromisos asumidos con el ministro Regino Amado y los gremios. Nos parece una cifra importante, son 150.000 pesos, y hemos respetado a rajatabla lo que hemos acordado en relación a los índices de precios”, afirmó.
Respecto de un eventual bono adicional, Abad fue terminante: “Por ahora no hay nada en la agenda en relación a un bono o algo por el estilo, porque entendemos que la cifra que se ha dado hasta ahora es importante, tanto por el monto como para las arcas provinciales”.