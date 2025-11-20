Qué dijo Jaldo sobre un posible bono de fin de año para los estatales tucumanos

“La verdad que no tenemos pensado todavía absolutamente nada. Si nobleza obliga, hay algunas notas, algunos pedidos oficiales y extraoficiales que están haciendo los gremios, pero yo la verdad que no manejo las finanzas y esa pregunta es más para el ministro de Economía”, sostuvo Jaldo al ser consultado por la prensa. El mandatario provincial remarcó que, por el momento, no existe una evaluación cerrada sobre el tema y cedió la palabra al ministro de Economía, Daniel Abad, para exponer el escenario fiscal.