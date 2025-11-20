Secciones
Seguridad

Escándalo en un jardín maternal de Salta: acusan a una maestra de golpear a siete niños de dos años

El Ministerio Público Fiscal solicitó elevar a juicio la causa contra una docente auxiliar de 26 años, señalada por maltratar física y psicológicamente a alumnos de la sala maternal.

Hace 1 Hs

Una grave denuncia por maltrato infantil sacude a la ciudad de Salta. Una maestra jardinera fue acusada de golpear y empujar al menos a siete niños de dos años que asistían al jardín maternal donde se desempeñaba como docente auxiliar. Tras reunir pruebas suficientes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial pidió que la causa sea elevada a juicio oral.

El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Penal 2 de Salta, actualmente a cargo interinamente de Ramiro Ramos Ossorio, ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro. La acusada es una joven de 26 años, quien fue imputada como autora del delito de lesiones leves, en siete hechos, en concurso real y en perjuicio de los pequeños alumnos.

Las denuncias fueron realizadas por los padres de los siete niños que integraban la sala maternal de dos años de una escuela ubicada en el barrio Tres Cerritos. Los adultos decidieron acudir a la Justicia tras notar en sus hijos indicios de maltrato físico y psicológico, así como una resistencia inusual a asistir al jardín. Según consta en la investigación, los menores coincidieron en referirse a la docente como “la seño era mala” y relataron que les pegaba o los empujaba.

Durante la etapa de instrucción, la Fiscalía incorporó testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento educativo. De acuerdo con Ramos Ossorio, estos elementos configuran un respaldo probatorio sólido para avanzar hacia el juicio. En este contexto, también se dictó un “decreto de imputación” contra la directora del jardín, cuyo rol en los hechos será evaluado en la instancia judicial.

El caso, que generó profunda preocupación en la comunidad educativa salteña, avanza ahora hacia un juicio oral que buscará esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades de las autoridades involucradas.

