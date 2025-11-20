Escándalo en un jardín maternal de Salta: acusan a una maestra de golpear a siete niños de dos años

Las denuncias fueron realizadas por los padres de los siete niños que integraban la sala maternal de dos años de una escuela ubicada en el barrio Tres Cerritos. Los adultos decidieron acudir a la Justicia tras notar en sus hijos indicios de maltrato físico y psicológico, así como una resistencia inusual a asistir al jardín. Según consta en la investigación, los menores coincidieron en referirse a la docente como “la seño era mala” y relataron que les pegaba o los empujaba.