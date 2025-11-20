Dictan prisión preventiva para un policía federal acusado de pedofilia digital en Salta

La Justicia de Salta dictó prisión preventiva para un policía federal de 31 años, acusado de integrar una red de distribución de material de abuso sexual infantil en el marco de una investigación internacional. Durante un allanamiento en su domicilio se secuestraron dispositivos electrónicos que contenían más de 60 mil archivos —entre fotos y videos— con imágenes de niños y niñas abusados, los cuales el imputado habría distribuido e intercambiado mediante redes del tipo P2P.