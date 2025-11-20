Secciones
Dictan prisión preventiva para un policía federal acusado de pedofilia digital en Salta

El oficial, de 31 años, está acusado de distribuir más de 60.000 archivos con material de abuso sexual infantil a través de redes P2P.

Fiscal Sofía Cornejo Solá Fiscal Sofía Cornejo Solá
Hace 2 Hs

La Justicia de Salta dictó prisión preventiva para un policía federal de 31 años, acusado de integrar una red de distribución de material de abuso sexual infantil en el marco de una investigación internacional. Durante un allanamiento en su domicilio se secuestraron dispositivos electrónicos que contenían más de 60 mil archivos —entre fotos y videos— con imágenes de niños y niñas abusados, los cuales el imputado habría distribuido e intercambiado mediante redes del tipo P2P.

La audiencia se realizó ante la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu) en modalidad flexible y multipropósito. La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal y solicitó la prisión preventiva como autor del delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años, conforme al artículo 128, primer y quinto párrafo, del Código Penal.

El juez de Garantías 3 del Distrito Centro, Antonio Pastrana, hizo lugar al pedido de la fiscal Cornejo tras evaluar los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, además de la gravedad de los hechos imputados.

Investigación internacional y operativo en Salta

Según detalló Cornejo en la audiencia, la actividad ilícita fue detectada por el sistema estadounidense Internet Crimes Against Children – Child Online Protection System (ICACCOPS), una herramienta creada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con agencias de diversos países.

La plataforma permitió identificar tráfico de imágenes de explotación sexual infantil mediante redes P2P y aportó datos claves como:

Dirección IP utilizada para el intercambio de archivos

Empresa proveedora del servicio

Titularidad de la conexión

Fechas y horarios de actividad

Aplicación o red P2P utilizada

Identificadores hash de imágenes y videos

Usuario reportado

País y región de origen de la actividad

Con esa información, y en el marco del operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, se llevó adelante el allanamiento en el domicilio del acusado. Allí se secuestró evidencia digital que incluía aproximadamente 60.000 archivos de explotación sexual infantil.

El hombre permanecerá detenido mientras avanza la investigación judicial.

