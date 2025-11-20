Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Un exterior pensado para disfrutar en familia

La propiedad cuenta con un parque de grandes dimensiones, un espacio clave para los juegos de los chicos y para los momentos de descanso al aire libre. En ese entorno se despliega uno de los atractivos más llamativos de la casa: una pileta multinivel, diseñada para ofrecer diferentes profundidades y usos, desde sectores de descanso hasta áreas para nadar o jugar.