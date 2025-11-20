Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Tras años de vida nómada por Europa, impulsados por la carrera internacional de Sergio “Chiquito” Romero, el arquero y su esposa, Eliana Guercio, finalmente echaron raíces en la Argentina. Desde 2022, cuando Romero regresó al país para sumarse a Boca Juniors, la familia se instaló en una imponente mansión cuyo diseño refleja mucho de lo aprendido durante su paso por Italia, los Países Bajos e Inglaterra.
La casa, ubicada en una exclusiva zona residencial, combina amplitud, estética europea y espacios pensados para una familia numerosa. Con cuatro hijos y rutinas intensas, la pareja priorizó ambientes funcionales, luminosos y conectados entre sí, evitando compartimentos rígidos y siguiendo un concepto de diseño integral.
Un interior inspirado en la arquitectura europea
Al ingresar a la vivienda, lo primero que llama la atención es la planta abierta: los principales ambientes se articulan sin divisiones estrictas, generando una sensación de continuidad y expansión. Los ventanales, protagonistas del diseño, permiten que la luz natural recorra toda la casa y refuerzan la comunicación visual con el parque.
La cocina es uno de los puntos más destacados del interior. Decorada en tonos blancos con detalles en gris, integra una amplia isla de mármol que funciona como zona de trabajo y también como centro de reunión familiar. Allí, según suele contar Guercio en sus redes, se concentran los desayunos, las charlas y buena parte de la vida cotidiana.
Un exterior pensado para disfrutar en familia
La propiedad cuenta con un parque de grandes dimensiones, un espacio clave para los juegos de los chicos y para los momentos de descanso al aire libre. En ese entorno se despliega uno de los atractivos más llamativos de la casa: una pileta multinivel, diseñada para ofrecer diferentes profundidades y usos, desde sectores de descanso hasta áreas para nadar o jugar.
La galería, totalmente equipada, es otro de los rincones preferidos de la familia. Con sillones amplios, mesas y una parrilla incorporada, se convirtió en el lugar elegido para los almuerzos colectivos y los asados que Romero suele preparar. Allí se desarrollan la mayoría de las reuniones y celebraciones, una tradición que la pareja mantiene desde sus años fuera del país.