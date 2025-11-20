Javier Milei defendió su gestión en medio de la causa por presunta corrupción en Discapacidad

En medio de la investigación judicial por un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Javier Milei volvió a desligar a su gobierno de cualquier implicancia y aseguró que actúan con “absoluta tranquilidad” frente al avance de la causa.
El expediente se centra en el presunto desvío de fondos públicos y en los audios del entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, en los que mencionaba a Karina Milei como parte del entramado investigado. Tras la reciente declaración del principal acusado, el mandatario afirmó: “En esas cosas somos implacables”.
Este jueves, desde las 13, está prevista la declaración de Daniel Garbellini, responsable de la compra de medicamentos cuando estalló el escándalo. En tanto, Miguel Ángel Calvete, mano derecha de Spagnuolo, se negó a declarar el martes, y su hija Ornella Calvete renunció a su cargo como directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial luego de que se hallaran U$S700.000 en su vivienda.
Milei sostuvo que detrás de la causa existe un intento de manipulación política: “Hay mucha mala intención en mostrar las cosas como no lo son”, expresó. Agregó que no quiere interferir en el accionar judicial y confía en que “tarde o temprano la verdad saldrá a la luz”. Para reforzar su punto, citó otros episodios políticos: “Fíjese lo que le hicieron a Gerardo Milman durante tres años”, consignó el diario "Ámbito".
El Presidente fue más allá y cuestionó el clima político y mediático: “Lamentablemente, la política tiene esa mugre y la complicidad de los medios. Arman causas de más. Estas cosas aparecieron tres semanas antes de cada elección”, afirmó.
También vinculó esa dinámica con la polémica que involucró a José Luis Espert y su supuesto vínculo con Fred Machado: “Todavía no he hablado con el profe, pero la operación era evidente. Él se corrió y el tema desapareció”.
Milei también se refirió al reciente entendimiento comercial con Estados Unidos, al que calificó de “histórico”. Aseguró que los países que se alinearon con Washington “progresaron fuertemente” y cuestionó las críticas opositoras:
“Hay una cuestión miserable de la política que consiste en menospreciar cada acción que tomamos. No me voy a detener en eso”, sostuvo.
Sobre el impacto del acuerdo, defendió que la diferencia de escala económica entre ambos países no debería interpretarse como una desventaja. “La queja de que el grande se come al chico es una mirada incorrecta. Ellos tienen para poner en la mesa muchas más cosas que nosotros”, argumentó.