Javier Milei defendió su gestión en medio de la causa por presunta corrupción en Discapacidad

Este jueves, desde las 13, está prevista la declaración de Daniel Garbellini, responsable de la compra de medicamentos cuando estalló el escándalo. En tanto, Miguel Ángel Calvete, mano derecha de Spagnuolo, se negó a declarar el martes, y su hija Ornella Calvete renunció a su cargo como directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial luego de que se hallaran U$S700.000 en su vivienda.