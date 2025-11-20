El “Veco” Villegas 2025 ya tiene zonas y fixture: así se jugará uno de los grandes clásicos del rugby juvenil argentino

El “Veco” Villegas, uno de los torneos juveniles más emblemáticos del rugby argentino, se prepara para vivir su 38ª edición en las instalaciones de Tucumán Rugby. Con más de 600 personas esperadas entre delegaciones, familias y público, el club de Marcos Paz será nuevamente escenario de un certamen que desde hace casi cuatro décadas reúne a los mejores equipos M19 del país.