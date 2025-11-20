El “Veco” Villegas 2025 ya tiene zonas y fixture: así se jugará uno de los grandes clásicos del rugby juvenil argentino

El “Veco” Villegas, uno de los torneos juveniles más emblemáticos del rugby argentino, se prepara para vivir su 38ª edición en las instalaciones de Tucumán Rugby. Con más de 600 personas esperadas entre delegaciones, familias y público, el club de Marcos Paz será nuevamente escenario de un certamen que desde hace casi cuatro décadas reúne a los mejores equipos M19 del país.
La competencia se disputará el sábado 22 y el lunes 24 de noviembre, con doble jornada de partidos por la mañana y por la tarde, siguiendo un formato que combina intensidad, nivel y tradición.
Los protagonistas: ocho campeones provinciales
Este año participarán los campeones juveniles de cada una de las regiones del país, además de los representantes tucumanos:
Tucumán Rugby (Tucumán)
Huirapuca (Tucumán – Concepción)
CUBA (Buenos Aires)
Atlético del Rosario (Litoral)
Tala Rugby Club (Córdoba)
Los Tordos (Cuyo)
Taraguy (NEA)
Unión del Sur (Mar del Plata)
Un cuadro que garantiza diversidad, tradición y un nivel siempre competitivo, con clubes que históricamente han impulsado a jugadores hacia el rugby profesional.
Cómo quedaron las zonas
La edición 2025 estará dividida en dos grupos de cuatro equipos cada uno:
Zona A
Tucumán Rugby
Los Tordos
CUBA
Taraguy
Zona B
Atlético del Rosario
Huirapuca
Tala
Unión del Sur
Los ganadores de cada zona disputarán la final del lunes por la tarde, mientras que el resto de las posiciones se definirán por cruces entre ubicaciones equivalentes.
Fixture completo
Sábado
Cancha 1 – 10:00
Huirapuca vs. Tala
Cancha 2 – 10:00
Los Tordos vs. CUBA
Cancha 1 – 11:00
Atlético del Rosario vs. Unión del Sur
Cancha 2 – 11:00
Tucumán Rugby vs. Taraguy
Cancha 1 – 19:00
CUBA vs. Taraguy
Cancha 2 – 19:00
Tala vs. Unión del Sur
Cancha 1 – 20:00
• Huirapuca vs. Atlético del Rosario
Cancha 1 – 21:00
• Tucumán Rugby vs. Los Tordos
Lunes
Cancha 2 – 10:00
Huirapuca vs. Unión del Sur
Cancha 1 – 10:00
Atlético del Rosario vs. Tala
Cancha 2 – 11:00
Los Tordos vs. Taraguy
Cancha 1 – 11:00
Tucumán Rugby vs. CUBA
Lunes definición de posiciones
18:00 – Cancha 2
Partido por el 7° puesto: 4° Zona A vs. 4° Zona B
18:00 – Cancha 1
Partido por el 5° puesto: 3° Zona A vs. 3° Zona B
19:00 – Cancha 1
Partido por el 3° puesto: 2° Zona A vs. 2° Zona B
20:00 – Cancha 1
Final del Veco Villegas 2025:
1° Zona A vs. 1° Zona B
Un torneo que es legado
El “Veco” lleva el nombre de Carlos Alfredo “Veco” Villegas, histórico entrenador del SIC y figura muy cercana a Tucumán Rugby. Su fallecimiento en 1988 llevó a que el torneo adoptara su nombre en homenaje. Desde entonces, la competencia se convirtió en un espacio de formación, memoria y excelencia deportiva.
El certamen es posible gracias a una organización grande y exigente, sostenida por equipos de trabajo integrados por dirigentes, voluntarios, padres y jugadores del club. La logística, el arbitraje, la hospitalidad y la preparación de las instalaciones son parte de un engranaje que se profesionaliza año tras año.