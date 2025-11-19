Arranca el Veco Villegas, el torneo que todos quieren jugar

Para los protagonistas, el Veco es mucho más que un torneo. Julio José Paz, presidente de Tucumán Rugby, lo define así: “Es una gran motivación para el M19. Los chicos arrancan el año soñando con clasificar. Y para la provincia es un orgullo que las uniones y clubes de todo el país vengan a jugar este torneo”. Ese sentimiento se replica en quienes lo disputan. Simón Pfister, capitán del “Verdinegro”, lo vive como un sueño cumplido: “Desde chico venía a ver el Veco y pensaba que algún día iba jugarlo. Es la meta del año, lo hablamos todos los días”.