Arranca el Veco Villegas, el torneo que todos quieren jugar

El calendario del rugby juvenil argentino se prepara para uno de sus momentos más esperados: una nueva edición del Veco Villegas, el torneo M19 más prestigioso del país, que este año celebrará su edición 38. Organizado de manera ininterrumpida por Tucumán Rugby Club desde 1987, el certamen reúne exclusivamente a los campeones de las principales regiones y se ha convertido, con el paso del tiempo, en una verdadera tradición del rugby nacional.
Este 2025, el Veco se jugará el sábado 22 y el lunes 24 de noviembre en la sede principal de Tucumán Rugby, con el domingo intermedio como jornada de descanso. Participarán ocho equipos, distribuidos en dos zonas definidas según el rendimiento de las uniones en 2024.
Por la Zona A competirán: Tucumán Rugby (anfitrión y campeón anual), Los Tordos RC (Mendoza), CUBA (Buenos Aires) y Taraguy (Corrientes).
En la Zona B estarán: Huirapuca (subcampeón tucumano), Atlético del Rosario (Litoral), Tala Rugby Club (Córdoba) y Unión del Sur (Mar del Plata). Los ganadores de cada grupo avanzarán a la final, mientras que el resto disputará los encuentros por el tercer, quinto y séptimo puesto.
La actividad será matutina y vespertina. El sábado, los partidos de la fase de grupos se jugarán entre las 10 y las 12, y luego entre las 19 y las 21. El lunes por la mañana se disputará la tercera fecha de cada zona; por la tarde, los cruces por posiciones, y a las 20, la gran final.
La entrada será libre y gratuita. Como marca la tradición del Veco, el sábado se realizará la fiesta para los jugadores y el tercer tiempo para todas las delegaciones.
El último campeón es Universitario, que en 2024 derrotó 13-0 a Jockey de Rosario. En la historia, el club más ganador del certamen es Tucumán Rugby, con ocho títulos (1991, 1992, 1996, 2005, 2008, 2013, 2018 y 2022), seguido por el SIC, también con ocho consagraciones.
Para los protagonistas, el Veco es mucho más que un torneo. Julio José Paz, presidente de Tucumán Rugby, lo define así: “Es una gran motivación para el M19. Los chicos arrancan el año soñando con clasificar. Y para la provincia es un orgullo que las uniones y clubes de todo el país vengan a jugar este torneo”. Ese sentimiento se replica en quienes lo disputan. Simón Pfister, capitán del “Verdinegro”, lo vive como un sueño cumplido: “Desde chico venía a ver el Veco y pensaba que algún día iba jugarlo. Es la meta del año, lo hablamos todos los días”.
Por su parte, Andrés Aybar, referente de Huirapuca y en su último año como juvenil, lo define como “la frutilla del postre”. “Es un torneo precioso. Vamos a dejar al club lo más alto posible”, señaló, visiblemente emocionado. El Veco vuelve. Y Tucumán vuelve a ser, durante un fin de semana, la capital nacional del rugby juvenil.