Atención jubilados: de cuánto será el monto del bono que cobrarán en diciembre

El cierre del año mantiene el esquema de refuerzos para los haberes más bajos y deja en claro cuál sería el monto final del bono de diciembre.

Hace 1 Hs

Con el cierre del año a la vista, vuelve una inquietud recurrente entre los jubilados: cuál será la definición respecto del bono de diciembre, un refuerzo que tuvo un fuerte impacto en los haberes previsionales en 2025. Si bien ANSES ya ratificó el aumento del 2,3% correspondiente a la movilidad de octubre, aún queda pendiente el anuncio oficial sobre la continuidad del beneficio.

Cómo calcula ANSES el aguinaldo que los jubilados cobrarán en diciembre de 2025

Cómo calcula ANSES el aguinaldo que los jubilados cobrarán en diciembre de 2025

Durante todo 2025, el Gobierno mantuvo una misma línea: el bono no sería objeto de actualizaciones, sin importar los aumentos mensuales derivados de la movilidad. Esa determinación se comunicó desde el inicio del año, por lo que su valor se mantuvo fijo a lo largo de los 12 meses.

¿Cuál será el monto del bono de diciembre para jubilados?

Siguiendo el esquema que se aplicó sin interrupciones durante todo el año, en diciembre se estima que el bono vuelva a ser de $70.000, tal como ocurrió en cada liquidación mensual dirigida a jubilados que cobran la mínima y a quienes perciben haberes apenas por encima.

En los ingresos superiores, el refuerzo opera de manera proporcional hasta desaparecer cuando el haber alcanza el tope establecido para cada mes. Si el Gobierno repite la lógica vigente, el paquete de diciembre quedaría configurado por tres componentes:

- El aumento del 2,3 %, que en los haberes mínimos representa $7.660,96 adicionales.

- El medio aguinaldo, que para la mínima ronda los $170.373,17.

- El bono de $70.000, en caso de repetirse.

Cronograma de pago de ANSES para jubilados y pensionados en diciembre 2025

Para evitar demoras y facilitar el acceso antes de las fiestas, ANSES adelantó el depósito del aguinaldo y estableció un calendario escalonado según la terminación del DNI. Así quedan las fechas:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 13 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 20 de diciembre

Los beneficiarios de la mínima serán los primeros en cobrar, dado que representan la mayor parte del padrón previsional.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI 0 y 1: 16 de diciembre

DNI 2 y 3: 17 de diciembre

DNI 4 y 5: 18 de diciembre

DNI 6 y 7: 19 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

Este grupo comenzará a cobrar a partir de la segunda mitad del mes, también con el aguinaldo incluido en la misma liquidación.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de diciembre

DNI 2 y 3: 10 de diciembre

DNI 4 y 5: 11 de diciembre

DNI 6 y 7: 12 de diciembre

DNI 8 y 9: 12 de diciembre

