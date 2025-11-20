Atención jubilados: de cuánto será el monto del bono que cobrarán en diciembre

Con el cierre del año a la vista, vuelve una inquietud recurrente entre los jubilados: cuál será la definición respecto del bono de diciembre, un refuerzo que tuvo un fuerte impacto en los haberes previsionales en 2025. Si bien ANSES ya ratificó el aumento del 2,3% correspondiente a la movilidad de octubre, aún queda pendiente el anuncio oficial sobre la continuidad del beneficio.