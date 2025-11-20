Secciones
Pronóstico del fin de semana XXL en Tucumán: tormentas, calor y alertas meteorológicas

Lo más impactante será el día que en diferentes zonas de la provincia se activa la alerta amarilla por tormenta y vientos fuertes.

Hace 1 Hs

El fin de semana que se viene cuenta con la dicha de contar con descansos tanto el viernes como el lunes, del cuál podrán disfrutar algunas personas. Esto podría motivar a planes de esparcimiento, disfrute, encuentros y escapadas, pero para planear es necesario saber si el clima ayudará o no.

La provincia de Tucumán contará con cambios a lo largo del fin de semana en tanto temperatura y clima. Lo más impactante será el viernes 21, ya que en diferentes zonas de la provincia se activa la alerta amarilla por tormenta y vientos fuertes, por lo que es necesario tomar las precauciones necesarias.

El clima en Tucumán: ¿cómo estará el clima durante el fin de semana largo?

Jueves 20

Para el mediodía estará parcialmente nublado, al igual que a la tarde, con una temperatura máxima de 36°C. Sin embargo, a la noche comenzarán las tormentas aisladas.

Viernes 21

El día comenzará con tormentas fuertes y una temperatura de 20°C según indica el SMN. En este punto inicia la alerta por tormentas del mismo organismo, las cuales cesaran para la tarde noche.

Sábado 22

El clima para esta fecha será estable, aunque es probable que los pronósticos cambien con el avance de los días. Para el momento se esperan temperaturas entre 16°C y 29°C, con un cielo parcialmente nublado.

Domingo 23

La máxima será de 33°C y la mínima, 18°C. El cielo estará parcialmente nublado.

Lunes 24

Máxima de 34° C y mínima, 18° C. El cielo estará parcialmente nublado.

