Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

¿Qupe provincias están bajo alerta amarilla por tormenta sy vientos fuertes?

Según el parte diario del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia por tormentas se extenderá sobre la mitad norte de Buenos Aires, Córdoba y el sur de Santa Fe y Entre Ríos. El informe detalla que podrían registrarse lluvias de distinta intensidad, con abundante caída de agua en lapsos breves, fuerte actividad eléctrica, ráfagas superiores a los 75 kilómetros por hora y caída ocasional de granizo. También se prevén acumulaciones de entre 40 y 70 milímetros.