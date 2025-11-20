Secciones
SociedadClima y ecología

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en el centro y sur del país´.

Rige una alerta por tormentas en algunas provincias Rige una alerta por tormentas en algunas provincias TN
Hace 4 Hs

El Servicio Meteorológico Nacionaladvierte que este jueves 20 de noviembre se presentarán condiciones adversas en distintos sectores del país y emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para zonas del centro y la Patagonia. ¿Cuáles serán las provincias más afectadas?

En específico, el organismo advirtió sobre lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, para la noche del jueves y las primeras horas del viernes, período en el que se podrían registrar actividad eléctrica, ráfagas de más de 75 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.

De todas maneras, no descartan que el fenómeno se adelante y lo peor de la tormenta aparezca en horas de la tarde, entre las 15 y las 20, aproximadamente.

¿Qupe provincias están bajo alerta amarilla por tormenta sy vientos fuertes?

Según el parte diario del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia por tormentas se extenderá sobre la mitad norte de Buenos Aires, Córdoba y el sur de Santa Fe y Entre Ríos. El informe detalla que podrían registrarse lluvias de distinta intensidad, con abundante caída de agua en lapsos breves, fuerte actividad eléctrica, ráfagas superiores a los 75 kilómetros por hora y caída ocasional de granizo. También se prevén acumulaciones de entre 40 y 70 milímetros.

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

En paralelo, el SMN informó que las zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut permanecerán bajo alerta amarilla por precipitaciones de variada intensidad, con acumulados estimados entre 10 y 15 milímetros.

Además, el organismo emitió un aviso de nivel amarillo por vientos intensos que alcanzará a La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. Se esperan velocidades de 30 a 50 kilómetros por hora desde el sur y ráfagas que podrían llegar a los 75.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

“Posibilidad de provocar desastres”: alerta meteorológica roja en la Patagonia por vientos potentes

“Posibilidad de provocar desastres”: alerta meteorológica roja en la Patagonia por vientos potentes

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas: ¿cuáles serán las provincias más afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas: ¿cuáles serán las provincias más afectadas?

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Lo más popular
Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”
1

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno
2

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal
3

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche
4

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas
5

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus
6

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

Más Noticias
Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Comentarios