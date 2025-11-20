Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

El Servicio Meteorológico Nacionaladvierte que este jueves 20 de noviembre se presentarán condiciones adversas en distintos sectores del país y emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para zonas del centro y la Patagonia. ¿Cuáles serán las provincias más afectadas?
En específico, el organismo advirtió sobre lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, para la noche del jueves y las primeras horas del viernes, período en el que se podrían registrar actividad eléctrica, ráfagas de más de 75 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.
De todas maneras, no descartan que el fenómeno se adelante y lo peor de la tormenta aparezca en horas de la tarde, entre las 15 y las 20, aproximadamente.
¿Qupe provincias están bajo alerta amarilla por tormenta sy vientos fuertes?
Según el parte diario del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia por tormentas se extenderá sobre la mitad norte de Buenos Aires, Córdoba y el sur de Santa Fe y Entre Ríos. El informe detalla que podrían registrarse lluvias de distinta intensidad, con abundante caída de agua en lapsos breves, fuerte actividad eléctrica, ráfagas superiores a los 75 kilómetros por hora y caída ocasional de granizo. También se prevén acumulaciones de entre 40 y 70 milímetros.
En paralelo, el SMN informó que las zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut permanecerán bajo alerta amarilla por precipitaciones de variada intensidad, con acumulados estimados entre 10 y 15 milímetros.
Además, el organismo emitió un aviso de nivel amarillo por vientos intensos que alcanzará a La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. Se esperan velocidades de 30 a 50 kilómetros por hora desde el sur y ráfagas que podrían llegar a los 75.