Rocío Oliva rompió el silencio: así fue el último diálogo que tuvo con Diego Maradona

Entre lo que sí eligió compartir, reveló palabras que —según describió— evidenciaron el deseo de Diego de que ella pudiera rehacer su vida. “Me dijo que esperaba que formara una familia, que pudiera casarme, tener hijos y ser feliz. Que me lo merecía”, relató. Incluso recordó, entre risas, una condición que el astro le planteó en ese mensaje afectuoso: “Que ese hombre me diera todo lo que él no pudo… pero que no fuera maradoniano”.