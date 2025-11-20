Rocío Oliva rompió el silencio: así fue el último diálogo que tuvo con Diego Maradona

A días de un nuevo aniversario de la muerte de Diego Maradona, Rocío Oliva recordó la última conversación que mantuvo con el ídolo y compartió detalles íntimos del vínculo que los unió durante siete años. La ex pareja del Diez habló este miércoles en La Mañana con Moria y sorprendió con un relato cargado de nostalgia y emoción.
Oliva contó que una de sus últimas charlas con Maradona quedó grabada para siempre en su memoria. “Fue una conversación muy especial, de esas que te marcan”, dijo, evitando profundizar en algunos pasajes que decidió mantener en reserva.
Entre lo que sí eligió compartir, reveló palabras que —según describió— evidenciaron el deseo de Diego de que ella pudiera rehacer su vida. “Me dijo que esperaba que formara una familia, que pudiera casarme, tener hijos y ser feliz. Que me lo merecía”, relató. Incluso recordó, entre risas, una condición que el astro le planteó en ese mensaje afectuoso: “Que ese hombre me diera todo lo que él no pudo… pero que no fuera maradoniano”.
Durante la entrevista, Moria Casán también le preguntó por qué nunca tuvieron hijos juntos. Oliva respondió con sinceridad: “Yo era muy joven y tenía otros proyectos. Él ya estaba grande”. Aun así, reconoció que en algún momento imaginó la posibilidad: “Yo quería, pero más adelante”. Según contó, esa idea chocaba con la postura de Maradona, que le insistía: “¿Cuándo? Ya no hay más adelante”.
A casi cinco años de la muerte del máximo ídolo del fútbol argentino, Oliva volvió a poner en palabras una historia que, pese al paso del tiempo, sigue despertando interés y emociones en el público.