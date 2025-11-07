Con la campera y los zapatos de su papá, Dieguito Fernando emocionó al recordar a Maradona

En las últimas horas, Dieguito Fernando Maradona, el hijo menor de Diego Armando Maradona, volvió a mostrarse públicamente junto a su madre, Verónica Ojeda, durante una entrevista en el programa “Andate a dormir vos” (C5N). La aparición generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el impactante parecido del joven con su padre.
Durante el reportaje, Dieguito —visiblemente tímido pero espontáneo— respondió algunas preguntas con simpatía y naturalidad. En uno de los momentos más comentados, el pequeño contó que había comido “milanesas y helado de vainilla” y que la campera que llevaba puesta pertenecía a su papá.
Además, el joven de 12 años también lucía los zapatos que fueron de Diego Maradona. Su madre aseguró que siempre utiliza ropa que perteneció al “10”, como una forma de mantener viva la presencia y el recuerdo de su padre. El detalle emocionó a los seguidores del astro, que destacaron la ternura del gesto.
El fragmento rápidamente se volvió viral en la red social X (ex Twitter), donde miles de usuarios resaltaron lo mucho que se parece al astro argentino. Mientras algunos aseguraron que es “la viva imagen de Diego”, otros remarcaron que su rostro recuerda al de “Don Diego”, el recordado padre del campeón mundial de México ‘86.
La aparición televisiva de Dieguito se produjo en un contexto en el que el apellido Maradona vuelve a ocupar el centro de la escena judicial.
El juicio por la muerte de Diego Maradona ya tiene nueva fecha
En paralelo a la exposición mediática del hijo del ídolo, la Justicia confirmó que el juicio por la muerte de Diego Maradona se reiniciará el 17 de marzo de 2026.
El proceso había sido suspendido y declarado nulo luego de un escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, quien presidía el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro y fue acusada de colaborar en un documental no autorizado sobre el caso, titulado provisionalmente “Justicia Divina”.
La magistrada habría participado en la producción del material mientras el juicio seguía en curso, lo que derivó en una fuerte polémica y la remoción de los tres jueces del tribunal. Ante esta situación, todo el proceso fue anulado y se dispuso la designación de un nuevo tribunal para continuar con la causa.
Ahora, con la fecha ya confirmada, el juicio promete volver a concentrar la atención pública. Según informaron fuentes judiciales, el próximo 12 de noviembre se llevará a cabo una audiencia preliminar de prueba, en la que participarán las partes para definir los pasos a seguir antes del nuevo inicio formal.