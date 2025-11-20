Secciones
El cuento de "la casa embrujada": engañaron a una anciana y se quedaron con su vivienda de Bella Vista

Una pareja de pastores fue aprehendida acusada de organizar una maniobra para despojar a la víctima de un inmueble.

Hace 1 Hs

La Justicia avanza en la investigación contra dos supuestos pastores de una iglesia evangélica por haberse apoderado de la casa de una mujer de Bella Vista. Al parecer, habrían montado una maniobra aprovechando que la víctima les pidió ayuda por la presencia de espíritus malignos en la propiedad.

Según la investigación realizada por el personal de la comisaría de Bella Vista, una anciana comenzó a sentir ruidos extraños en su casa. Al pensar que se podría tratar de alguna cuestión sobrenatural, pidió ayuda a una pareja que estaban al frente de un templo de esa ciudad. Los pastores, según el expediente, albergaron a la mujer en un lugar de la iglesia.

Una sobrina de la mujer denunció que algo extraño estaba ocurriendo con su tía. Avisó que los vecinos la habían llamado para informarle que desconocidos habían sacado de la casa de la mujer todos los elementos que tenía. Después logró establecer que los sospechosos, a través de una dudosa operación, se habrían quedado con el inmueble.

Los uniformados, que actuaron bajo el mando de los comisarios Raúl Herrera, Juan Medina y Daniel Ruiz, iniciaron la investigación. No sólo confirmaron la versión de la denunciante, sino que descubrieron que los acusados habían llevado a la víctima para que firmara un documento de cesión de los derechos de la propiedad. Según trascendió, lo habrían hecho pagándoles $1,5 millones.

Los policías realizaron las actuaciones e informaron del caso al fiscal Diego López Ávila que ordenó un allanamiento en la vivienda de los sospechosos. Los efectivos concretaron las medidas y encontraron los bienes de la mujer y documentación que respaldaría la operación de la transferencia del inmueble. Ambos quedaron aprehendidos.

