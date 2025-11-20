Horóscopo chino: los signos que enfrentarán crisis amorosas a fin de noviembre, según Ludovica Squirru

A pocos días de cerrar noviembre, las predicciones del horóscopo chino vuelven a cobrar fuerza de la mano de Ludovica Squirru, una de las referentes más consultadas en astrología oriental. Según sus proyecciones, el movimiento energético de las últimas semanas del mes podría desencadenar tensiones y cambios profundos en los vínculos afectivos.
La astróloga advierte que ciertos signos enfrentarán crisis amorosas marcadas por discusiones, distancias inesperadas o decisiones difíciles. Estos movimientos, explica, forman parte del cierre del ciclo anual previo al inicio del Año del Caballo, un período que exige revisar lo pendiente y dejar atrás lo que ya no funciona.
Horóscopo chino: los signos que sufrirán crisis amorosas a finales de noviembre, según Ludovica Squirru
- Chancho: “Tendrá importantes aprendizajes relacionados con el autocuidado. Intentarán establecer límites y aceptar la impermanencia. Los jóvenes vivirán dramas amorosos, mientras los adultos deben prevenir accidentes y cuidar huesos y salud general”.
- Rata: “Será un mes equilibrado. La primera quincena fue divertida, aunque las del sur podrían asumir riesgos innecesarios en el ámbito social y sexual. Para las del norte, será más fácil evitar conflictos, pero la prudencia seguirá siendo clave en las relaciones personales”.
- Cabra: “Los nacidos bajo este signo son compatibles con el chancho, y por eso disfrutarán de oportunidades y buena suerte. Los días 6, 18 y 30 serán ideales para recargar energías y reflexionar sobre cambios antes de emprender nuevas aventuras”.
- Mono: “Los jóvenes podrían enfrentar dilemas emocionales; todos deben cuidar la salud reproductiva y respiratoria según su año de nacimiento. En cambio el resto, sí podrá disfrutar de relativa tranquilidad en lo que resta de noviembre”.