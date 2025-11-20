Horóscopo chino: los signos que enfrentarán crisis amorosas a fin de noviembre, según Ludovica Squirru

A pocos días de cerrar noviembre, las predicciones del horóscopo chino vuelven a cobrar fuerza de la mano de Ludovica Squirru, una de las referentes más consultadas en astrología oriental. Según sus proyecciones, el movimiento energético de las últimas semanas del mes podría desencadenar tensiones y cambios profundos en los vínculos afectivos.