Horóscopo chino: qué signos deberán adaptarse a grandes cambios en noviembre, según Ludovica Squirru

Las Serpientes deberán prepararse para pérdidas significativas, incluyendo aquellas de las que aún no están listas para desprenderse o de personas que consideraban permanentes, forzando la aceptación de una nueva realidad. Un detalle vital a considerar es la salud: se aconseja prestar atención al sistema circulatorio y a los pulmones, y se insta a los adultos mayores a no descuidar sus chequeos médicos.