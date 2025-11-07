Noviembre llega cargado de una energía de profunda transformación en el horóscopo chino, y Ludovica Squirru encendió las alarmas: no todos los signos chinos navegarán este mes con la misma calma. Según sus recientes predicciones, una lista de animales regentes deberá prepararse para enfrentar cambios inminentes y a menudo drásticos en áreas clave como las finanzas o las relaciones personales.
El desafío de estas revoluciones astrológicas será inevitable, y la reconocida especialista ofrece su guía para entender cuáles son los signos que se verán obligados a soltar estructuras, enfrentar decisiones cruciales y, sobre todo, ejercitar la paciencia y la intuición.
Horóscopo chino: qué signos deberán adaptarse a grandes cambios en noviembre, según Ludovica Squirru
Noviembre exige a la Serpiente una rápida adaptación ante las transformaciones que se avecinan. Aquellos nacidos en 2001 y 1977 serán quienes experimentarán con mayor fuerza estos escenarios de cambio, según la astróloga.
Las Serpientes deberán prepararse para pérdidas significativas, incluyendo aquellas de las que aún no están listas para desprenderse o de personas que consideraban permanentes, forzando la aceptación de una nueva realidad. Un detalle vital a considerar es la salud: se aconseja prestar atención al sistema circulatorio y a los pulmones, y se insta a los adultos mayores a no descuidar sus chequeos médicos.
Por su parte, la Rata es el otro signo que debe mantenerse vigilante y evitar cualquier tipo de riesgo. Ludovica Squirru reveló que el influjo del Chancho le será favorable, actuando como un "bálsamo" para mitigar la energía de la Serpiente, que puede tornarse "calamitosa".
La astróloga adelantó que, si bien la primera mitad del mes augura momentos frívolos y divertidos, las Ratas tienen la advertencia cósmica de no asumir riesgos innecesarios, para de esta manera no tentar a la suerte.