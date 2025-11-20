Amiga, hablemos de plata (o por qué nos cuesta tanto hacerlo)

Sobre ese trasfondo, Laura tomó una decisión poco habitual al casarse: solicitar un acuerdo prenupcial. No como gesto de distancia, sino como un modo de nombrar lo que tantas mujeres sienten pero no dicen. A partir de esa experiencia escribió el libro y creó el proyecto (charlas y bootcamp para mujeres) “Amiga, hablemos de plata”, que propone lo que el título anticipa: habilitar un espacio donde las mujeres puedan conversar sobre dinero sin culpa, sin vergüenza y sin que la palabra “ambición” funcione como un reproche moral.