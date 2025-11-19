Santoral del 20 de noviembre: ¿qué santos se celebran en la Iglesia Católica?

Cada 20 de noviembre, la Iglesia Católica celebra a varias figuras destacadas cuya vida y obra dejaron una huella profunda en la historia espiritual. Como cada día, el santoral recuerda a mártires, religiosas, obispos y fieles que dedicaron su vida al servicio de la fe. A continuación, repasamos los principales santos que la liturgia conmemora hoy.
San Félix de Valois, fundador de la Orden Trinitaria
El 20 de noviembre es especialmente conocido por la memoria de San Félix de Valois, religioso francés del siglo XII y uno de los fundadores de la Orden de la Santísima Trinidad para la Redención de los Cautivos, junto con San Juan de Mata.
Nacido en 1127, Félix vivió una vida de oración y penitencia como ermitaño. Su labor se centró en la redención de cristianos cautivos y en la asistencia a los más necesitados. Murió en 1212 y es venerado como ejemplo de caridad, humildad y dedicación al prójimo.
San Bernardo de Hildesheim, obispo y reformador
Otro de los santos celebrados este día es San Bernardo de Hildesheim, obispo alemán del siglo XI. Fue conocido por impulsar la reforma del clero, promover la educación religiosa y apoyar a los pobres. Su trabajo pastoral, su compromiso con la liturgia y su defensa de la disciplina eclesiástica dejaron una impronta profunda en la diócesis de Hildesheim.
San Dásio de Durostoro, mártir
El santoral del 20 de noviembre también recuerda a San Dásio, soldado cristiano martirizado en el siglo IV en la actual Silistra (Bulgaria). Se negó a participar en rituales paganos del ejército romano, lo que le valió la persecución y finalmente la muerte. Es venerado como símbolo de valentía, coherencia de fe y resistencia ante la opresión.
Beata María Fortunata Viti
La liturgia también celebra hoy a la Beata María Fortunata Viti, una religiosa italiana de la Orden Benedictina. Vivió 70 años en el monasterio de Veroli dedicándose a tareas humildes como portera y sacristana. Su vida sencilla, marcada por la oración constante y el servicio silencioso, la convirtió en un modelo de santidad cotidiana.
Otros santos y beatos del 20 de noviembre
Además, el calendario de la Iglesia Católica conmemora hoy a:
San Edmundo, rey y mártir
San Basilio de Antioquía, mártir
Beato Bronislao Kostkowski, mártir polaco
Beato Ladislao Rutkowski, mártir