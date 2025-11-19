Secciones
SociedadActualidad

Santoral del 20 de noviembre: ¿qué santos se celebran en la Iglesia Católica?

El santoral no solo honra la memoria de los santos, sino que también ofrece inspiración y guía espiritual. Cada figura celebrada el 20 de noviembre recuerda valores como la entrega, la humildad, el servicio, el coraje y la fe vivida día a día.

SAN EDMUNDO SAN EDMUNDO
19 Noviembre 2025

Cada 20 de noviembre, la Iglesia Católica celebra a varias figuras destacadas cuya vida y obra dejaron una huella profunda en la historia espiritual. Como cada día, el santoral recuerda a mártires, religiosas, obispos y fieles que dedicaron su vida al servicio de la fe. A continuación, repasamos los principales santos que la liturgia conmemora hoy.

San Félix de Valois, fundador de la Orden Trinitaria

El 20 de noviembre es especialmente conocido por la memoria de San Félix de Valois, religioso francés del siglo XII y uno de los fundadores de la Orden de la Santísima Trinidad para la Redención de los Cautivos, junto con San Juan de Mata.

Nacido en 1127, Félix vivió una vida de oración y penitencia como ermitaño. Su labor se centró en la redención de cristianos cautivos y en la asistencia a los más necesitados. Murió en 1212 y es venerado como ejemplo de caridad, humildad y dedicación al prójimo.

San Bernardo de Hildesheim, obispo y reformador

Otro de los santos celebrados este día es San Bernardo de Hildesheim, obispo alemán del siglo XI. Fue conocido por impulsar la reforma del clero, promover la educación religiosa y apoyar a los pobres. Su trabajo pastoral, su compromiso con la liturgia y su defensa de la disciplina eclesiástica dejaron una impronta profunda en la diócesis de Hildesheim.

San Dásio de Durostoro, mártir

El santoral del 20 de noviembre también recuerda a San Dásio, soldado cristiano martirizado en el siglo IV en la actual Silistra (Bulgaria). Se negó a participar en rituales paganos del ejército romano, lo que le valió la persecución y finalmente la muerte. Es venerado como símbolo de valentía, coherencia de fe y resistencia ante la opresión.

Beata María Fortunata Viti

La liturgia también celebra hoy a la Beata María Fortunata Viti, una religiosa italiana de la Orden Benedictina. Vivió 70 años en el monasterio de Veroli dedicándose a tareas humildes como portera y sacristana. Su vida sencilla, marcada por la oración constante y el servicio silencioso, la convirtió en un modelo de santidad cotidiana.

Otros santos y beatos del 20 de noviembre

Además, el calendario de la Iglesia Católica conmemora hoy a:

San Edmundo, rey y mártir

San Basilio de Antioquía, mártir

Beato Bronislao Kostkowski, mártir polaco

Beato Ladislao Rutkowski, mártir



Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas
4

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
5

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Tras una foto con nueve economistas, aplican nuevas restricciones a las visitas de Cristina Kirchner: sólo tres personas y dos veces por semana
6

Tras una foto con nueve economistas, aplican nuevas restricciones a las visitas de Cristina Kirchner: sólo tres personas y dos veces por semana

Más Noticias
La Anmat ordenó retirar de los supermercados un conocido detergente por ser ilegal y potencialmente riesgoso

La Anmat ordenó retirar de los supermercados un conocido detergente por ser ilegal y potencialmente riesgoso

Más práctico y canchero: el accesorio que dejará atrás a la riñonera

Más práctico y canchero: el accesorio que dejará atrás a la riñonera

Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

El homenaje de un hombre que ilumina la ruta 301 con el recuerdo de su esposa: “Lo hago por ella”

El homenaje de un hombre que ilumina la ruta 301 con el recuerdo de su esposa: “Lo hago por ella”

¿Se trabaja el viernes 21 y el lunes 24? Diferencias entre feriado, día no laborable y su pago

¿Se trabaja el viernes 21 y el lunes 24? Diferencias entre feriado, día no laborable y su pago

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

¿En qué horarios permanecerán cerrados los túneles de las calles Córdoba y Mendoza?

¿En qué horarios permanecerán cerrados los túneles de las calles Córdoba y Mendoza?

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

Comentarios