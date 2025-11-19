Santoral del 20 de noviembre: ¿qué santos se celebran en la Iglesia Católica?

San Bernardo de Hildesheim, obispo y reformador

Otro de los santos celebrados este día es San Bernardo de Hildesheim, obispo alemán del siglo XI. Fue conocido por impulsar la reforma del clero, promover la educación religiosa y apoyar a los pobres. Su trabajo pastoral, su compromiso con la liturgia y su defensa de la disciplina eclesiástica dejaron una impronta profunda en la diócesis de Hildesheim.