¿Qué santos se recuerdan este 18 de noviembre?

El santoral de este martes 18 de noviembre reúne figuras históricas y festividades que forman parte del calendario litúrgico desde hace siglos. Entre ellas, se destaca San Román de Antioquía, un mártir cristiano recordado por la firmeza de su fe durante las persecuciones del emperador Diocleciano. Román, según la tradición, proclamó abiertamente su adhesión al cristianismo y fue ejecutado tras negarse a renunciar a sus creencias.