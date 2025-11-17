¿Qué santos se recuerdan este 18 de noviembre?

El santoral de este martes 18 de noviembre reúne figuras históricas y festividades que forman parte del calendario litúrgico desde hace siglos. Entre ellas, se destaca San Román de Antioquía, un mártir cristiano recordado por la firmeza de su fe durante las persecuciones del emperador Diocleciano. Román, según la tradición, proclamó abiertamente su adhesión al cristianismo y fue ejecutado tras negarse a renunciar a sus creencias.
Además del santo del día, la Iglesia conmemora una celebración de enorme peso simbólico: la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, dos templos construidos sobre las tumbas de los apóstoles y pilares fundamentales del catolicismo.
Ambas basílicas fueron erigidas entre los siglos IV y V, aunque la actual basílica de San Pedro fue reconstruida en el Renacimiento bajo la dirección de artistas como Bramante, Miguel Ángel y Bernini. Su dedicación litúrgica recuerda no sólo el valor arquitectónico y espiritual de estos templos, sino también la continuidad histórica de la Iglesia.
Entre las celebraciones secundarias del día, también se recuerda a:
San Patroclo, mártir.
San Constantino de Gap, obispo.
Beato Grimoaldo de la Purificación, religioso pasionista del siglo XIX.
Santa Maud, reina y benefactora inglesa.
El santoral, que reúne las fiestas y memorias de los santos reconocidos por la Iglesia, continúa siendo una referencia para millones de fieles alrededor del mundo. Su función, además de devocional, es recordarle a la comunidad ejemplos de vida, sacrificio y compromiso espiritual.