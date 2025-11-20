Investigan a una banda que falsificaba sellos y fichas médicas

Con el avance de las pericias, los investigadores llegaron a la conclusión de que se trataría de una banda criminal que está organizada para falsificar y comercializar estos documentos. El MPF está tras los pasos de cinco personas más que estarían vinculadas a la “fábrica de certificados truchos”. “Se está investigando cuál es su vínculo con la banda para establecer cuál es la participación de cada integrante. Ya se realizaron allanamientos pero los sospechosos no fueron habidos en los domicilios”, se indicó.