Recuerdos fotográficos: 1996. La Casa de Gobierno recupera la cúpula que se había quemado

El 10 de abril de 1996 se levantó y colocó la nueva cúpula norte de la Casa de Gobierno, que se había quemado en un incendio ocurrido el 3 de diciembre de 1995. La estructura, construida en los talleres de Tafí Viejo, pesa 3.500 kilos y tiene 7,30 x 7,30 metros de base y 12,60 metros de alto, hasta la punta de la aguja. Se trata de una bóveda con chapitel y aguja que se colocó sobre el despacho del Gobernador. La bóveda y la cúpula fueron realizadas con madera, chapa y aluminio. La que se había quemado era de pinotea (madera pesada). Los tirantes de sostén fueron reemplazados por vigas metálicas (perfiles).
Todo había sido trasladado el 28 de marzo y depositado frente al palacio hasta la colocación, que fue coordinada por el titular de la Dirección de Arquitectura, Miguel Brito, y Luis Manuel Paz, presidente del Ingenio Concepción, que se había hecho cargo de los gastos de colocación.
La gente, en la plaza, elogió la tarea de los obreros de los Talleres de Tafí Viejo. “Felicito a los artesanos de Tafí Viejo que demostraron que en los talleres ferroviarios de esa ciudad pueden hacer cosas como estas, que nos enorgullecen”, dijo Raúl Ávila en la plaza Independencia.
El viejo palacio gubernamental, inaugurado durante la administración de José Frías Silva (1912), tiene cuatro cúpulas ideadas por el arquitecto Domingo Selva, que se ubican por encima del Salón Blanco, de la Secretaría General de la Gobernación, del despacho del ministro de Economía y del despacho del Gobernador.