Recuerdos fotográficos: 1996. La Casa de Gobierno recupera la cúpula que se había quemado

El 10 de abril de 1996 se levantó y colocó la nueva cúpula norte de la Casa de Gobierno, que se había quemado en un incendio ocurrido el 3 de diciembre de 1995. La estructura, construida en los talleres de Tafí Viejo, pesa 3.500 kilos y tiene 7,30 x 7,30 metros de base y 12,60 metros de alto, hasta la punta de la aguja. Se trata de una bóveda con chapitel y aguja que se colocó sobre el despacho del Gobernador. La bóveda y la cúpula fueron realizadas con madera, chapa y aluminio. La que se había quemado era de pinotea (madera pesada). Los tirantes de sostén fueron reemplazados por vigas metálicas (perfiles).