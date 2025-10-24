Cómo detectar y actuar ante un caso de grooming

“Hay que estar atentos. El 90% de los delitos de abusos sexuales que se registran en todo el país tiene el mismo origen: el grooming”, sostuvo Mariela Domenichelli, referente de “Mamá en línea Tucumán”, organización no gubernamental dedicada a la prevención de este ilícito.
La arquitecta, que se autodefine como “activista social”, en una entrevista con LA GACETA señaló: “los padres, o las personas que están a su cargo, deben tener en cuenta que la víctima comienza a aislarse. No sólo encerrarse en su habitación, sino que además deja de salir con sus amigos o cambia rotundamente sus actividades. También hay que estar atentos a una baja en el rendimiento escolar. Esos son indicios fuertes de que puede estar siendo acosado”.
Domenichelli aclaró que luego es fundamental la acción que tomen los padres. “Hay que indagar para saber qué es lo que está sucediendo, pero para ello, deben saber hacerlo. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que no pueden estar enojados con los adolescentes. Al contrario, tienen que demostrar que las preguntas que les hacen son para ayudarlos”, explicó. “Los integrantes de ‘Mamá en línea’ sostenemos que hay que hacer prevención con los chicos es importante, pero es mucho más educar a los padres para que sepan actuar”, agregó.
Denunciar
La referente de la ONG indicó que es fundamental que los padres denuncien el caso ante las autoridades. “Lo ideal sería que lo hagan en Delitos Telemáticos, que está ubicada en Junín al 900. Las personas que cumplen servicios en ese lugar están perfectamente preparadas para atender estos casos”, indicó.
La mujer recomendó además preservar todas las pruebas. “Conviene hacer fotografías de pantallas de los chats y si es posible, imprimirlos. Luego, deben entregar sí o sí el teléfono para que sea peritado por los especialistas. Ahí estarán todas las pruebas que necesitarán las autoridades para que inicien la investigación”, indicó.
Domenichelli, al hablar sobre el caso del entrenador de fútbol señaló: “no soy quien para juzgar lo que pudo haber hecho una persona, pero sí estoy en condiciones de afirmar que un celular, en esta clase de delitos, es tan importante como la caja negra de un avión que se estrelló”.