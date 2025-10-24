Cómo detectar y actuar ante un caso de grooming

Domenichelli aclaró que luego es fundamental la acción que tomen los padres. “Hay que indagar para saber qué es lo que está sucediendo, pero para ello, deben saber hacerlo. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que no pueden estar enojados con los adolescentes. Al contrario, tienen que demostrar que las preguntas que les hacen son para ayudarlos”, explicó. “Los integrantes de ‘Mamá en línea’ sostenemos que hay que hacer prevención con los chicos es importante, pero es mucho más educar a los padres para que sepan actuar”, agregó.