Secciones
DeportesFútbol

El dolor de Carlos Salvador Bilardo: así reaccionó al enterarse de la muerte de Miguel Ángel Russo

Jorge Bilardo contó cómo impactó en el “Doctor” la noticia del fallecimiento de su amigo, a más de un mes de su partida. Carlos padece una enfermedad neurodegenerativa y su familia intenta protegerlo de los golpes emocionales.

BILARDO Y RUSSO. DOS POTENCIAS DEL FÚTBOL. BILARDO Y RUSSO. DOS POTENCIAS DEL FÚTBOL.
Hace 1 Hs

Aunque pasó más de un mes desde la muerte de Miguel Ángel Russo, la tristeza sigue atravesando al mundo del fútbol argentino. Esta vez, el dolor llegó a uno de sus referentes más queridos: Carlos Salvador Bilardo, quien finalmente fue informado de la noticia.

Su hermano Jorge Bilardo relató que decidió contárselo con extremo cuidado, debido a la delicada salud del exentrenador de la Selección argentina.

“Se lo contamos… pobre Miguel, la luchó mucho”, explicó.

“Cuando se lo conté, quedó quieto. Estábamos viendo un partido de Boca donde estaban las banderas de Miguel y ahí le dije: ‘Mirá, fijate que falleció Miguel’”.

La reacción de Bilardo: lágrimas y un profundo silencio

Según narró Jorge, la reacción del “Doctor” fue inmediata y devastadora.

“Lagrimeó un poquito. Hoy es bravo… me mató ver su reacción, quise salir y tirarme abajo de un colectivo”, confesó.

Bilardo permanece bajo cuidados especiales debido a su enfermedad, y su entorno intenta evitarle emociones fuertes. Sin embargo, en este caso fue imposible mantener el secreto.

Por qué decidieron decírselo: los homenajes en televisión

Jorge Bilardo explicó que la cantidad de homenajes que aparecían en los medios hacía inevitable enfrentar la conversación.

“Como con Diego, se dio cuenta porque veía muchos homenajes a Miguel, Miguel, Miguel… y ahí te das cuenta de que tenés que decirle”.

El vínculo entre Bilardo y Russo fue profundo: compartieron etapas como jugadores y técnicos, y mantuvieron una relación de respeto y afecto a lo largo de las décadas.

La enfermedad de Bilardo y el desafío emocional de su entorno

Carlos Salvador Bilardo padece desde hace años el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que afecta la movilidad, la memoria y el comportamiento.

Por este motivo, su familia filtra cuidadosamente la información que podría alterarlo emocionalmente.

La muerte de Russo —como había ocurrido con la de Diego Maradona— fue un golpe imposible de evitar.

Temas Carlos BilardoMiguel Russo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
4

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas
5

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas

Tras una foto con nueve economistas, aplican nuevas restricciones a las visitas de Cristina Kirchner: sólo tres personas y dos veces por semana
6

Tras una foto con nueve economistas, aplican nuevas restricciones a las visitas de Cristina Kirchner: sólo tres personas y dos veces por semana

Más Noticias
“Es muy doloroso lo que pasó en La Ciudadela”: preocupación y reclamos en San Martín tras los destrozos

“Es muy doloroso lo que pasó en La Ciudadela”: preocupación y reclamos en San Martín tras los destrozos

Se forjó en el barrio, pasó por Talleres y Newell’s y hoy ilusiona a Atlético: la historia de Leonel Vega

Se forjó en el barrio, pasó por Talleres y Newell’s y hoy ilusiona a Atlético: la historia de Leonel Vega

Escándalo: el presidente de un club de Primera se metió en la tribuna a pelear con los hinchas

Escándalo: el presidente de un club de Primera se metió en la tribuna a pelear con los hinchas

Aparecieron murales de Messi y Dibu Martínez vandalizados con frases contra Chiqui Tapia

Aparecieron murales de Messi y "Dibu" Martínez vandalizados con frases contra "Chiqui" Tapia

Cuál será el sueldo de Franco Colapinto en Alpine tras asegurarse su continuidad en la Fórmula 1

Cuál será el sueldo de Franco Colapinto en Alpine tras asegurarse su continuidad en la Fórmula 1

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Comentarios