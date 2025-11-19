El dolor de Carlos Salvador Bilardo: así reaccionó al enterarse de la muerte de Miguel Ángel Russo

Aunque pasó más de un mes desde la muerte de Miguel Ángel Russo, la tristeza sigue atravesando al mundo del fútbol argentino. Esta vez, el dolor llegó a uno de sus referentes más queridos: Carlos Salvador Bilardo, quien finalmente fue informado de la noticia.
Su hermano Jorge Bilardo relató que decidió contárselo con extremo cuidado, debido a la delicada salud del exentrenador de la Selección argentina.
“Se lo contamos… pobre Miguel, la luchó mucho”, explicó.
“Cuando se lo conté, quedó quieto. Estábamos viendo un partido de Boca donde estaban las banderas de Miguel y ahí le dije: ‘Mirá, fijate que falleció Miguel’”.
La reacción de Bilardo: lágrimas y un profundo silencio
Según narró Jorge, la reacción del “Doctor” fue inmediata y devastadora.
“Lagrimeó un poquito. Hoy es bravo… me mató ver su reacción, quise salir y tirarme abajo de un colectivo”, confesó.
Bilardo permanece bajo cuidados especiales debido a su enfermedad, y su entorno intenta evitarle emociones fuertes. Sin embargo, en este caso fue imposible mantener el secreto.
Por qué decidieron decírselo: los homenajes en televisión
Jorge Bilardo explicó que la cantidad de homenajes que aparecían en los medios hacía inevitable enfrentar la conversación.
“Como con Diego, se dio cuenta porque veía muchos homenajes a Miguel, Miguel, Miguel… y ahí te das cuenta de que tenés que decirle”.
El vínculo entre Bilardo y Russo fue profundo: compartieron etapas como jugadores y técnicos, y mantuvieron una relación de respeto y afecto a lo largo de las décadas.
La enfermedad de Bilardo y el desafío emocional de su entorno
Carlos Salvador Bilardo padece desde hace años el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que afecta la movilidad, la memoria y el comportamiento.
Por este motivo, su familia filtra cuidadosamente la información que podría alterarlo emocionalmente.
La muerte de Russo —como había ocurrido con la de Diego Maradona— fue un golpe imposible de evitar.