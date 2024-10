Las imágenes del emotivo reencuentro entre Carlos Bilardo y los campeones del mundo con la Selección

“Es una enfermedad que los médicos le dijeron que de esto no se va a morir. Se va a morir de otra cosa, pero de esto no. Lo único que no sigue es una charla, una conversación. Por ejemplo, vos le decís: ‘Che, Carlos, hace calor’. Y él te contesta que sí y la corta ahí. Nos reconoce a todos, eso es bueno, pero no tiene la charla de una conversación. Habla poco”, aclaró Jorge, su hermano, hace algún tiempo.