Secciones
EspectáculosFamosos

Quién es el nuevo novio de Martín Cirio: carrera, estilo y por qué es furor en redes

Gabino Silva, el creador de contenido que combina humor ácido y una faceta musical en crecimiento, quedó en el centro de la escena tras la confirmación pública de su relación con Martín Cirio.

Quién es el nuevo novio de Martín Cirio: carrera, estilo y por qué es furor en redes Quién es el nuevo novio de Martín Cirio: carrera, estilo y por qué es furor en redes
Hace 17 Min

La vida personal de Martín Cirio volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el streamer confirmara públicamente su relación con el creador de contenido Gabino Silva. Lo hizo durante una transmisión en vivo, en la que —entre risas, ironías y su estilo provocador habitual— dejó en claro que entre ambos existe un vínculo afectivo que va más allá de la simple especulación online. Bastó una frase para que el tema explotara en redes y generara una avalancha de comentarios.

Furia en redes contra Wanda Nara por llevar a sus hijas al debut de Martín Cirio

Furia en redes contra Wanda Nara por llevar a sus hijas al debut de Martín Cirio

El episodio se desencadenó cuando Cirio reaccionó a un video en el que le preguntaban a Silva por su cercanía con “La Faraona”. Lejos de eludir el tema, el influencer respondió que eran novios, y esa afirmación fue inmediatamente ratificada por el propio Cirio. “Sí, somos pareja. Tenemos algo… no me gustan los rótulos, chicos. Soy una mujer muy libre últimamente”, dijo entre carcajadas, marcando su particular modo de abordar lo íntimo con humor, pero sin ocultar la conexión que los une.

Aunque la conversación se dio en tono relajado, sus palabras circularon velozmente por plataformas y foros, alimentando la curiosidad del público y reavivando el interés por la figura de Gabino Silva, un creador digital que en los últimos años logró consolidarse como una presencia fuerte en redes.

Quién es el nuevo novio de Martín Cirio: carrera, estilo y por qué es furor en redes

Gabino Silva: humor, autenticidad y una faceta artística en expansión

Silva irrumpió en YouTube en 2019, donde comenzó a destacarse gracias a su humor ácido, su estilo frontal y una forma de comunicarse sin filtros que lo convirtió en tema recurrente entre los usuarios más jóvenes. Rápidamente su comunidad comenzó a crecer y sus videos, cargados de ironía y observaciones punzantes sobre la cultura digital, le dieron una identidad propia dentro del ecosistema de influencers.

Con el tiempo, su presencia migró a otras plataformas, especialmente Instagram, donde hoy supera los 300 mil seguidores. Allí alterna clips humorísticos con momentos de su vida cotidiana, reflexiones y adelantos de sus proyectos creativos.

En 2025, sorprendió con el lanzamiento de su primer EP, “Quizás”, un trabajo musical que reveló un costado distinto: más introspectivo y artístico, lejos por momentos del tono burlesco que lo llevó a hacerse conocido. La propuesta le permitió mostrar que su alcance no se limita al entretenimiento digital, sino que también busca abrirse camino en la música.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
4

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Las tormentosas novelas tucumanas
5

Las tormentosas novelas tucumanas

Según el Gobierno, en dos años se repararon 160 km de rutas en Tucumán
6

Según el Gobierno, en dos años se repararon 160 km de rutas en Tucumán

Más Noticias
Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

¿Se trabaja el viernes 21 y el lunes 24? Diferencias entre feriado, día no laborable y su pago

¿Se trabaja el viernes 21 y el lunes 24? Diferencias entre feriado, día no laborable y su pago

Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Así luce el coral más enorme del mundo: creció en secreto por 300 años y puede verse desde el espacio

Así luce el coral más enorme del mundo: creció en secreto por 300 años y puede verse desde el espacio

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Comentarios