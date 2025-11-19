Quién es el nuevo novio de Martín Cirio: carrera, estilo y por qué es furor en redes

La vida personal de Martín Cirio volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el streamer confirmara públicamente su relación con el creador de contenido Gabino Silva. Lo hizo durante una transmisión en vivo, en la que —entre risas, ironías y su estilo provocador habitual— dejó en claro que entre ambos existe un vínculo afectivo que va más allá de la simple especulación online. Bastó una frase para que el tema explotara en redes y generara una avalancha de comentarios.
El episodio se desencadenó cuando Cirio reaccionó a un video en el que le preguntaban a Silva por su cercanía con “La Faraona”. Lejos de eludir el tema, el influencer respondió que eran novios, y esa afirmación fue inmediatamente ratificada por el propio Cirio. “Sí, somos pareja. Tenemos algo… no me gustan los rótulos, chicos. Soy una mujer muy libre últimamente”, dijo entre carcajadas, marcando su particular modo de abordar lo íntimo con humor, pero sin ocultar la conexión que los une.
Aunque la conversación se dio en tono relajado, sus palabras circularon velozmente por plataformas y foros, alimentando la curiosidad del público y reavivando el interés por la figura de Gabino Silva, un creador digital que en los últimos años logró consolidarse como una presencia fuerte en redes.
Gabino Silva: humor, autenticidad y una faceta artística en expansión
Silva irrumpió en YouTube en 2019, donde comenzó a destacarse gracias a su humor ácido, su estilo frontal y una forma de comunicarse sin filtros que lo convirtió en tema recurrente entre los usuarios más jóvenes. Rápidamente su comunidad comenzó a crecer y sus videos, cargados de ironía y observaciones punzantes sobre la cultura digital, le dieron una identidad propia dentro del ecosistema de influencers.
Con el tiempo, su presencia migró a otras plataformas, especialmente Instagram, donde hoy supera los 300 mil seguidores. Allí alterna clips humorísticos con momentos de su vida cotidiana, reflexiones y adelantos de sus proyectos creativos.
En 2025, sorprendió con el lanzamiento de su primer EP, “Quizás”, un trabajo musical que reveló un costado distinto: más introspectivo y artístico, lejos por momentos del tono burlesco que lo llevó a hacerse conocido. La propuesta le permitió mostrar que su alcance no se limita al entretenimiento digital, sino que también busca abrirse camino en la música.