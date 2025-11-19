Quién es el nuevo novio de Martín Cirio: carrera, estilo y por qué es furor en redes

El episodio se desencadenó cuando Cirio reaccionó a un video en el que le preguntaban a Silva por su cercanía con “La Faraona”. Lejos de eludir el tema, el influencer respondió que eran novios, y esa afirmación fue inmediatamente ratificada por el propio Cirio. “Sí, somos pareja. Tenemos algo… no me gustan los rótulos, chicos. Soy una mujer muy libre últimamente”, dijo entre carcajadas, marcando su particular modo de abordar lo íntimo con humor, pero sin ocultar la conexión que los une.