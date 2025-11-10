Furia en redes contra Wanda Nara por llevar a sus hijas al debut de Martín Cirio

Martín Cirio concretó el debut de su espectáculo el domingo 9 de noviembre de 2025 en el Movistar Arena, logrando agotar todas las entradas. La primera función del humorista contó con una extensa lista de figuras invitadas que subieron al escenario, incluyendo a celebridades como Carmen Barbieri, Flor Vigna y Yanina Latorre. El momento de mayor impacto y euforia para el público asistente ocurrió cuando Wanda Nara apareció en escena.
La empresaria se presentó ataviada con un enterito negro de látex y montada en una motocicleta para interpretar su canción "Bad Bitch". Pese al gran éxito de su participación, la cual incluyó bromas sobre ex parejas y mensajes dirigidos a Mauro Icardi y La China Suárez, la actuación generó un escándalo posterior. El motivo de la controversia se centró en la presencia de sus hijas menores de edad, Francesca e Isabella, en el evento.
El Foco de las Críticas en Redes Sociales
Inmediatamente, la conductora de televisión recibió reproches en las plataformas digitales por haber llevado a sus niñas, fruto de su relación con el futbolista, a presenciar el show. Los usuarios consideraron que el contenido del espectáculo no era apto para menores debido a su alto componente sexual y el uso de vocabulario explícito. Una seguidora, por ejemplo, le comunicó a un periodista que durante la presentación "se habló hasta de porno" y se gritó "manicero a Mauro" con las pequeñas allí.
En otro video difundido, la propia Wanda explicó que sus hijas la convencieron de asistir porque ellas son fanáticas del comediante. Ella declaró que las niñas estaban ubicadas en la parte delantera del recinto durante el espectáculo. La divulgación de estas imágenes provocó el enojo de un usuario que calificó la acción como un acto de demencia. La persona señaló que la famosa induce a sus hijas, de diez y nueve años, a consumir el contenido del artista, el cual no resulta apropiado para ellas.
A pesar de la fuerte oleada de cuestionamientos, un testimonio de la mediática puesto en duda las acusaciones sobre la exposición de sus hijas. En un video publicado por Yanina Latorre desde el backstage, se puede observar a Isabella y Francesca junto a su madre. En ese momento, Wanda mencionó que, si bien las jóvenes deseaban ver la presentación, le advirtieron que no era un evento diseñado para menores de edad.
La Respuesta Firme de la Conductora
Finalmente, la empresaria optó por publicar un comunicado contundente en su cuenta de X, defendiéndose de quienes la señalaban. El fuerte descargo de Wanda Nara se centró en su rol maternal y la crianza de sus descendientes. Ella inició el texto indicando que nadie le enseñará a ejercer la maternidad.
La celebridad remarcó que, si algo la distingue, es su dedicación cuidando, educando y responsabilizándose de sus hijas. Wanda Nara aclaró enfáticamente que sus niñas solamente vieron su canción. Además, detalló que el resto del tiempo permanecieron con amigas en su camerino, un espacio donde el sonido ni las imágenes del espectáculo llegaban. La mediática cerró su publicación atacando a quienes intentan "instalar mentiras" y les sugirió buscar un trabajo más respetable. Adicionalmente, apuntó otra vez contra el padre de las niñas, Mauro Icardi, por llevar trece meses sin asumir sus obligaciones económicas.