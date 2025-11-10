Furia en redes contra Wanda Nara por llevar a sus hijas al debut de Martín Cirio

En otro video difundido, la propia Wanda explicó que sus hijas la convencieron de asistir porque ellas son fanáticas del comediante. Ella declaró que las niñas estaban ubicadas en la parte delantera del recinto durante el espectáculo. La divulgación de estas imágenes provocó el enojo de un usuario que calificó la acción como un acto de demencia. La persona señaló que la famosa induce a sus hijas, de diez y nueve años, a consumir el contenido del artista, el cual no resulta apropiado para ellas.