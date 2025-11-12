Decenas de famosos, chismes y humor ácido: así es el novedoso show de Martín Cirio

Más de 16.000 personas se instalaron en el recinto del Movistar Arena para descubrir la nueva propuesta de Martin Cirio, el youtuber que llevó las dinámicas de sus videos y streams a los grandes escenarios. Fuera de las obras teatrales o los shows regulares, la primera función de "La Noche de Martina" combinó personajes reconocidos de la farándula, youtubers, streamers y una mezcla de humor ácido, ironía, sinceridades y chimentos.