Decenas de famosos, chismes y humor ácido: así es el novedoso show de Martín Cirio

Tras una primera función de localidades agotadas, Martin Cirio inauguró una segunda fecha para un show de una propuesta diferente.

Hace 1 Hs

Más de 16.000 personas se instalaron en el recinto del Movistar Arena para descubrir la nueva propuesta de Martin Cirio, el youtuber que llevó las dinámicas de sus videos y streams a los grandes escenarios. Fuera de las obras teatrales o los shows regulares, la primera función de "La Noche de Martina" combinó personajes reconocidos de la farándula, youtubers, streamers y una mezcla de humor ácido, ironía, sinceridades y chimentos.

La cartelera del entretenimiento y los espectáculos en vivo sumó una nueva función de "La Noche de Martina", que tiene como protagonista a Martín Cirio, el streamer del momento que este 11 de noviembre sumó una nueva fecha tras un exitoso estreno el 9 de noviembre que registró localidades agotadas.

Tras una exitosa primera función, el show de Martin Cirio sumó una nueva fecha que sigue la dinámica de este espectáculo en el que "Leyla", como se hace llamar dentro de su inmensa comunidad de millones de seguidores, lleva a los espectadores por un programa lleno de sorpresas.

Decenas de invitados

Entre las imágenes que trascendieron de la primera función, numerosos invitados inesperados y figuras mediáticas acompañaron al streamer en el escenario, lo que selló el éxito de esta primera función. Entre los asistentes de honor se encontraban Wanda Nara, los streamers Mernuel y Bauletti, Matías Bottero, Anto Pane, Cramen Barbieri, Flor Vigna, Gabino Silva y muchos más.

Pergolini, Yanina Latorre y Wanda Nara: así fue la primera función

Según relataron desde Revista Gente, "La Noche de Martina" comenzó con apariciones de Mario Pergolini, que actuó a través de las pantallas como una especie de “guía espiritual” que conducía los hilos del show.

Mientras que la segunda invitada cumplió con el nivel de escándalo que Cirio maneja en sus streamings. Yanina Latorre se sentó en un mano a mano y no se guardó nada:  habló sobre la China Suárez y Colapinto, se mostró claramente a favor de Wanda Nara y le reclamó a Martín por una presunta traición.

El punto de más euforia de la noche llegó de la mano de Wanda Nara: fiel a su estilo, la empresaria subió al escenario en moto y desató la euforia del público, que coreó su nombre sin parar. Wanda cantó su hit Bad Bitch y se prestó a una charla íntima con Martín Cirio.

Otros invitados y la inesperada aparición de Gabino Silva

Desde el ámbito de las redes y la televisión, también dijeron presente figuras como El Bananero, La Tora (ex Gran Hermano), Matías Bottero, Anto Pane, Anita Espósito, Fede Popgold, Cami Mayan, Juli Castro y Lucas Spadafora.

Cerrando la gala, la aparición de Gabino Silva fue otro de los momentos más comentados. El influencer y el streamer confirmaron un supuesto romance hace semanas y parecieron terminar de hacerlo cuando, sobre el final del show, se besaron sobre el escenario a la vista de las 16.000 personas.

