La Liga Nacional de Vóley sigue en Tucumán: Tucumán de Gimnasia organiza el segundo tour y Monteros Vóley busca recuperar terreno

Aun así, el proyecto se sostiene y crece. Tucumán de Gimnasia está tercero en la tabla con seis puntos tras ganar dos de sus tres partidos en el tour anterior. Este fin de semana enfrentará a River mañana a las 21, a Defensores de Banfield el sábado a la misma hora y a Waiwen Vóley el domingo, también a las 21. Monteros Vóley, que ocupa el séptimo lugar con tres unidades, tendrá sus presentaciones el jueves a las 18 ante San Lorenzo, el viernes a las 18 frente a Vélez y el domingo a las 18 contra UPCN.