Monteros vibra con el arranque de la Liga de Voleibol Argentina: cuatro días a pura emoción

El regreso de un campeón olímpico

La gran atracción de la jornada inaugural será el choque entre Monteros Vóley y Boca Juniors, a las 21, que marcará el regreso de Federico Pereyra al club monterizo. El opuesto sanjuanino, medallista de bronce con la Selección Argentina en Tokio 2020, se incorporó esta semana al plantel dirigido por Leonardo Patti.