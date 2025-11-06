Secciones
Monteros vibra con el arranque de la Liga de Voleibol Argentina: cuatro días a pura emoción

El Polideportivo Municipal “José Nicolás Russo” recibe desde hoy el Tour 1 de la Liga de Voleibol Argentina 2025/2026.

Monteros vibra con el arranque de la Liga de Voleibol Argentina: cuatro días a pura emoción Prensa Monteros Voley.
Hace 2 Hs

El corazón del vóley argentino vuelve a latir en Monteros. Desde hoy, la ciudad se convierte en sede del Tour 1 de la Liga de Voleibol Argentina (LVA) 2025/2026, el primer capítulo de una nueva temporada que promete alto nivel competitivo, grandes figuras y un clima de fiesta deportiva.

Durante cuatro jornadas -de jueves a domingo-, el Polideportivo Municipal “Prof. José Nicolás Russo” será escenario de 15 partidos con los principales equipos del país, en un evento organizado por Monteros Vóley Club y con entrada libre y gratuita.

El regreso de un campeón olímpico

La gran atracción de la jornada inaugural será el choque entre Monteros Vóley y Boca Juniors, a las 21, que marcará el regreso de Federico Pereyra al club monterizo. El opuesto sanjuanino, medallista de bronce con la Selección Argentina en Tokio 2020, se incorporó esta semana al plantel dirigido por Leonardo Patti.

“Estoy muy contento de volver a Monteros, de reencontrarme con el club y con la gente. Llego con muchas ganas de aportar mi experiencia y de disfrutar esta nueva etapa”, expresó Pereyra tras su primera práctica.

El entrenador, en tanto, subrayó el entusiasmo del grupo y la importancia de comenzar con el pie derecho.

“El equipo está motivado y enfocado. Queremos aprovechar la localía y regalarle a nuestra gente un gran espectáculo”, dijo Patti.

Cronograma del Tour 1

El certamen reúne a potencias como UPCN San Juan, Ciudad Vóley, San Lorenzo, River Plate, Boca, Tucumán de Gimnasia, Vélez Sarsfield, Waiwen y Defensores de Banfield, además del anfitrión Monteros Vóley.

Jueves 6 de noviembre

  • 11:00 | Waiwen vs. Defensores de Banfield
  • 15:00 | River Plate vs. UPCN San Juan
  • 18:00 | Tucumán de Gimnasia vs. Vélez Sarsfield
  • 21:00 | Monteros Vóley vs. Boca Juniors

Viernes 7 de noviembre

  • 15:00 | River Plate vs. San Lorenzo
  • 18:00 | Boca Juniors vs. Ciudad Vóley
  • 21:00 | UPCN San Juan vs. Tucumán de Gimnasia

Sábado 8 de noviembre

  • 11:00 | Defensores de Banfield vs. River Plate
  • 15:00 | Ciudad Vóley vs. Vélez Sarsfield
  • 18:00 | San Lorenzo vs. Boca Juniors
  • 21:00 | Waiwen vs. Monteros Vóley

Domingo 9 de noviembre

  • 11:00 | Vélez Sarsfield vs. Defensores de Banfield
  • 15:00 | Ciudad Vóley vs. San Lorenzo
  • 18:00 | UPCN San Juan vs. Waiwen
  • 21:00 | Monteros Vóley vs. Tucumán de Gimnasia

Entrada libre y fin solidario

El acceso al estadio será gratuito, aunque el club lanzó un bono contribución solidario para colaborar con la familia de Máximo Albornoz Aybar, un niño monterizo internado en el Hospital Garrahan.

Temas Club Atlético Boca JuniorsMonterosAsociación de Clubes Liga Argentina de VoleibolMonteros VoleyTucumán de GimnasiaArgentinaJosé Nicolás RussoLiga Argentina de Voley Masculino
Federico Pereyra, bronce olímpico, reforzará a Monteros Vóley en la nueva temporada

Federico Pereyra, bronce olímpico, reforzará a Monteros Vóley en la nueva temporada

