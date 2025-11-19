Secciones
SociedadTecnología

La foto "imposible" que no es IA: el paracaidista que cruzó el Sol

Pareciera un artificio de la IA, pero es el resultado de una hazaña que requirió meses de preparación y cálculos milimétricos.

El astrofotógrafo Andrew McCarthy instaló varios telescopios en el desierto de Arizona para capturar la imagen del paracaidista cruzando el disco solar.Imagen: Andrew McCarthy/@cosmic_background El astrofotógrafo Andrew McCarthy instaló varios telescopios en el desierto de Arizona para capturar la imagen del paracaidista cruzando el disco solar.Imagen: Andrew McCarthy/@cosmic_background
Hace 1 Hs

Pocas imágenes logran detener el "scrolleo" entre las noticias de Google como esta. Parece la obra maestra de una IA, pero el astrofotógrafo Andrew McCarthy lo confirma: es real, fruto de semanas de preparación y seis intentos fallidos. La foto capta a un paracaidista que parece estar "cayendo" directamente en el Sol, una hazaña de alineación visual que desafía lo creíble.

Punto Nemo: el basurero del espacio

Punto Nemo: el basurero del espacio

En esta era saturada de fantasías generadas por modelos de inteligencia artificial, la reacción inicial es dudar. Pero Andrew McCarthy, un fotógrafo asentado en Arizona, EE. UU., famoso por sus capturas minuciosas del cosmos, lo aclara de inmediato. Él mismo describe su obra como "la foto real más ridículamente falsa" que tomó alguna vez.

Un desafío de la astrofotografía extrema

La imagen fue bautizada como "La caída de Ícaro" y muestra a su amigo, el youtuber y paracaidista Gabriel C. Brown, alineado con una región activa del Sol durante un salto en caída libre. Lograr esta toma requirió una preparación meticulosa de semanas y podría ser la primera foto de este tipo en existir. El verdadero desafío radicaba en coordinar la posición del Sol, la trayectoria del paracaidista, la altura del salto y la ubicación precisa del equipo de observación en el mismo instante.

La escena se capturó el 8 de noviembre de 2025, cerca de las nueve de la mañana hora local. Para ello, McCarthy instaló varios telescopios en el desierto de Arizona. Brown saltó desde un paramotor (un parapente motorizado). La aeronave se posicionó a unos 1.070 metros de altitud y a aproximadamente 2.440 metros de distancia de la cámara.

Seis intentos y la coordinación fue clave

Lo que parecía simple en teoría se convirtió en una odisea de seis intentos hasta conseguir la alineación perfecta. Uno de los mayores contratiempos fue la dificultad para seguir el movimiento de la aeronave, algo mucho más complicado de lo que el equipo había anticipado. La coordinación entre McCarthy, Brown y el piloto Jim Hamberlin fue constante y esencial.

El piloto se guiaba por la sombra del aparato, ajustando la potencia del motor para pasar justo por la zona del cielo donde McCarthy tenía encuadrado el disco solar. McCarthy afinaba los ajustes desde tierra, guiando al piloto en cuanto la aeronave entraba en el campo de visión del telescopio. Gabriel Brown detalló que el margen de maniobra era mínimo, ya que fallar implicaba una larga espera para rearmar el paracaídas y perder las condiciones ideales.

Cuando la silueta se alineó con el sol

Finalmente, cuando la silueta del saltador se alineó con las manchas solares, las áreas activas y más frías del Sol, McCarthy dio la orden y exclamó: "¡Lo tengo!" al ver el resultado en sus monitores. Técnicamente, la foto se tomó en luz alfa de hidrógeno, una longitud de onda específica que permite visualizar la turbulenta capa de hidrógeno justo por encima de la superficie solar, como explicaron desde DW News. La figura de Brown aparece recortada sobre los relieves solares.

Para McCarthy, esta obra ya se ubica entre "las cinco mejores de toda su carrera", algo significativo considerando su historial, que incluye capturas de la Estación Espacial Internacional junto a erupciones solares, o cohetes SpaceX cruzando el disco solar. McCarthy expresó la euforia del momento: "Se puede ver la emoción en mi rostro en los vídeos". Por su parte, el paracaidista Gabriel Brown no ocultó su asombro, señalando que "todavía no puede creer que lo hayan conseguido".

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sin mover un dedo: Google revoluciona las compras online con la IA que llama directo al local

Sin mover un dedo: Google revoluciona las compras online con la IA que llama directo al local

Riesgos de la neurotecnología: Unesco estableció las primeras leyes éticas para que tu mente siga siendo privada

Riesgos de la neurotecnología: Unesco estableció las primeras leyes éticas para que tu mente siga siendo privada

Realizar esta actividad puede retrasar hasta siete años la aparición del Alzheimer

Realizar esta actividad puede retrasar hasta siete años la aparición del Alzheimer

Argendata muestra que la inversión en la ciencia argentina cae al nivel más bajo en 20 años

Argendata muestra que la inversión en la ciencia argentina cae al nivel más bajo en 20 años

Científicos argentinos tuvieron éxito en las primeras pruebas para eliminar la metástasis del cáncer colorrectal

Científicos argentinos tuvieron éxito en las primeras pruebas para eliminar la metástasis del cáncer colorrectal

Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
4

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Las tormentosas novelas tucumanas
5

Las tormentosas novelas tucumanas

Según el Gobierno, en dos años se repararon 160 km de rutas en Tucumán
6

Según el Gobierno, en dos años se repararon 160 km de rutas en Tucumán

Más Noticias
Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

Luna nueva en Escorpio de noviembre 2025: cuándo es y cómo impactará en cada signo

Luna nueva en Escorpio de noviembre 2025: cuándo es y cómo impactará en cada signo

¿Se trabaja el viernes 21 y el lunes 24? Diferencias entre feriado, día no laborable y su pago

¿Se trabaja el viernes 21 y el lunes 24? Diferencias entre feriado, día no laborable y su pago

Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Así luce el coral más enorme del mundo: creció en secreto por 300 años y puede verse desde el espacio

Así luce el coral más enorme del mundo: creció en secreto por 300 años y puede verse desde el espacio

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Comentarios