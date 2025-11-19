La foto "imposible" que no es IA: el paracaidista que cruzó el Sol

Pocas imágenes logran detener el "scrolleo" entre las noticias de Google como esta. Parece la obra maestra de una IA, pero el astrofotógrafo Andrew McCarthy lo confirma: es real, fruto de semanas de preparación y seis intentos fallidos. La foto capta a un paracaidista que parece estar "cayendo" directamente en el Sol, una hazaña de alineación visual que desafía lo creíble.
En esta era saturada de fantasías generadas por modelos de inteligencia artificial, la reacción inicial es dudar. Pero Andrew McCarthy, un fotógrafo asentado en Arizona, EE. UU., famoso por sus capturas minuciosas del cosmos, lo aclara de inmediato. Él mismo describe su obra como "la foto real más ridículamente falsa" que tomó alguna vez.
Un desafío de la astrofotografía extrema
La imagen fue bautizada como "La caída de Ícaro" y muestra a su amigo, el youtuber y paracaidista Gabriel C. Brown, alineado con una región activa del Sol durante un salto en caída libre. Lograr esta toma requirió una preparación meticulosa de semanas y podría ser la primera foto de este tipo en existir. El verdadero desafío radicaba en coordinar la posición del Sol, la trayectoria del paracaidista, la altura del salto y la ubicación precisa del equipo de observación en el mismo instante.
La escena se capturó el 8 de noviembre de 2025, cerca de las nueve de la mañana hora local. Para ello, McCarthy instaló varios telescopios en el desierto de Arizona. Brown saltó desde un paramotor (un parapente motorizado). La aeronave se posicionó a unos 1.070 metros de altitud y a aproximadamente 2.440 metros de distancia de la cámara.
Seis intentos y la coordinación fue clave
Lo que parecía simple en teoría se convirtió en una odisea de seis intentos hasta conseguir la alineación perfecta. Uno de los mayores contratiempos fue la dificultad para seguir el movimiento de la aeronave, algo mucho más complicado de lo que el equipo había anticipado. La coordinación entre McCarthy, Brown y el piloto Jim Hamberlin fue constante y esencial.
El piloto se guiaba por la sombra del aparato, ajustando la potencia del motor para pasar justo por la zona del cielo donde McCarthy tenía encuadrado el disco solar. McCarthy afinaba los ajustes desde tierra, guiando al piloto en cuanto la aeronave entraba en el campo de visión del telescopio. Gabriel Brown detalló que el margen de maniobra era mínimo, ya que fallar implicaba una larga espera para rearmar el paracaídas y perder las condiciones ideales.
Cuando la silueta se alineó con el sol
Finalmente, cuando la silueta del saltador se alineó con las manchas solares, las áreas activas y más frías del Sol, McCarthy dio la orden y exclamó: "¡Lo tengo!" al ver el resultado en sus monitores. Técnicamente, la foto se tomó en luz alfa de hidrógeno, una longitud de onda específica que permite visualizar la turbulenta capa de hidrógeno justo por encima de la superficie solar, como explicaron desde DW News. La figura de Brown aparece recortada sobre los relieves solares.
Para McCarthy, esta obra ya se ubica entre "las cinco mejores de toda su carrera", algo significativo considerando su historial, que incluye capturas de la Estación Espacial Internacional junto a erupciones solares, o cohetes SpaceX cruzando el disco solar. McCarthy expresó la euforia del momento: "Se puede ver la emoción en mi rostro en los vídeos". Por su parte, el paracaidista Gabriel Brown no ocultó su asombro, señalando que "todavía no puede creer que lo hayan conseguido".