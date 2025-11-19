La foto "imposible" que no es IA: el paracaidista que cruzó el Sol

Un desafío de la astrofotografía extrema

La imagen fue bautizada como "La caída de Ícaro" y muestra a su amigo, el youtuber y paracaidista Gabriel C. Brown, alineado con una región activa del Sol durante un salto en caída libre. Lograr esta toma requirió una preparación meticulosa de semanas y podría ser la primera foto de este tipo en existir. El verdadero desafío radicaba en coordinar la posición del Sol, la trayectoria del paracaidista, la altura del salto y la ubicación precisa del equipo de observación en el mismo instante.