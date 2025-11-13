Una tormenta solar “severa” golpea la Tierra: interfiere en las comunicaciones y pinta de colores el cielo del mundo

Qué sucede durante una tormenta solar

Durante estos eventos, el Sol puede liberar una enorme cantidad de energía en forma de llamaradas solares, con una potencia comparable a la de mil millones de bombas atómicas. Estas explosiones emiten un torrente de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz y alcanzan la Tierra en apenas ocho minutos, interrumpiendo transmisiones de radio y sistemas de navegación.