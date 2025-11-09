Punto Nemo: el basurero del espacio

En 1992, el ingeniero croata Hfrboje Lukatela identificó un punto que es el más alejado de todas las costas y regiones posiblemente habitables al que llamó “polo oceánico de inaccesibilidad”, que tiene 3700m de profundidad. Lo más cercano es una isla a que está a casi 2700 km. En ese lugar, debido a un giro oceánico, la temperatura superficial es baja, no hay nutrientes y es una zona casi sin vida. Ese lugar se considera el más apropiado para hacer caer las naves en desuso y se lo comenzó a llama Punto Nemo. En ese lugar cayeron más de 200 naves, entre ellas la Estación Espacial MIR. Su caída es controlada, se las frena tanto como se puede para que se quemen en la atmósfera y consuman su combustible todo lo que se pueda.