Colores de malla prohibidos: por qué el blanco y el azul son peligrosos para los niños en la pileta

Esta recomendación no se basa en supersticiones, sino en la ciencia de la refracción de la luz y el color en el medio acuático. Descubrir por qué el blanco y el azul representan un grave peligro para los más pequeños en la piscina es crucial para cualquier padre. ¿Qué colores son los más seguros y efectivos para garantizar que tu hijo sea visto de inmediato ante cualquier emergencia?