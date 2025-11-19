Secciones
SociedadActualidad

Colores de malla prohibidos: por qué el blanco y el azul son peligrosos para los niños en la pileta

Ahora que la temporada de playas y piletas se acerca, un elemento sencillo como el color de la malla es fundamental para incrementar la seguridad de los chicos en el medio acuático.

Estos son los colores de malla que deberías elegir para los niños Estos son los colores de malla que deberías elegir para los niños Hola
Hace 1 Hs

Cuando el sol aprieta y las familias se dirigen a la pileta, la elección del traje de baño para los niños suele ser una cuestión de gusto o moda. Sin embargo, los expertos en seguridad acuática emitieron una clara advertencia: existen colores que están, literalmente, "prohibidos" si se quiere reducir los riesgos en el agua. Se trata de dos tonos muy comunes: blanco y el azul. 

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Esta recomendación no se basa en supersticiones, sino en la ciencia de la refracción de la luz y el color en el medio acuático. Descubrir por qué el blanco y el azul representan un grave peligro para los más pequeños en la piscina es crucial para cualquier padre. ¿Qué colores son los más seguros y efectivos para garantizar que tu hijo sea visto de inmediato ante cualquier emergencia?

El color de la malla importa: la razón por la que el blanco y el azul pueden ser peligrosos para los niños

La ciencia ofrece una claridad sorprendente: en una emergencia acuática, la velocidad de actuación depende de la velocidad de visión, y lo que se ve sobre el agua no es fiable bajo ella, ya que el agua distorsiona, refleja, oscurece y engaña al ojo humano.

Para ilustrar la influencia del color, la empresa de seguridad acuática Alive Solutions probó 14 colores de mallas en piscinas y lagos. Aunque no es una publicación científica tradicional, su estudio ofrece una perspectiva valiosa sobre la luz.

La luz solar, que percibimos como "blanca", es una mezcla de todas las longitudes de onda del arcoíris (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta). Al penetrar el agua, las moléculas actúan como un filtro gigante que absorbe progresivamente estas longitudes de onda.

Esta absorción se complica por las turbulencias superficiales (como un chapuzón o un pataleo) que cambian constantemente cómo se reflejan y absorben los colores, haciendo que dos mallas idénticas se vean diferentes según la sombra, el fondo o la profundidad. En consecuencia, los tonos azules o claros se confunden con reflejos o con el color del agua, mientras que los colores oscuros contrastan, pero se mezclan con sombras, hojas o la suciedad microscópica de las piscinas.

Los colores que sí funcionan

Si la prioridad es que los chicos se vean rápido y desde cualquier ángulo, la lista de ganadores es clara:

- Amarillo neón: visible incluso en zonas sombreadas de la pileta.

- Naranja neón: resalta en aguas turbias y claras.

- Verde neón o lima: mantiene buen contraste en aguas naturales.

- Rosa neón: el más eficaz en piscinas.

- Rojo brillante: útil en agua clara, aunque menos poderoso que los neón.

Estos tonos reflejan la luz en lugar de absorberla, lo que amplifica la visibilidad incluso cuando el agua se agita. De hecho, suelen generar un efecto de “resplandor” bajo el agua que destaca la silueta del niño casi de inmediato.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ni verde, ni plateado: el color en tendencia que llegó para decorar esta Navidad

Ni verde, ni plateado: el color en tendencia que llegó para decorar esta Navidad

Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
4

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Las tormentosas novelas tucumanas
5

Las tormentosas novelas tucumanas

Según el Gobierno, en dos años se repararon 160 km de rutas en Tucumán
6

Según el Gobierno, en dos años se repararon 160 km de rutas en Tucumán

Más Noticias
Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

Luna nueva en Escorpio de noviembre 2025: cuándo es y cómo impactará en cada signo

Luna nueva en Escorpio de noviembre 2025: cuándo es y cómo impactará en cada signo

¿Se trabaja el viernes 21 y el lunes 24? Diferencias entre feriado, día no laborable y su pago

¿Se trabaja el viernes 21 y el lunes 24? Diferencias entre feriado, día no laborable y su pago

Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Así luce el coral más enorme del mundo: creció en secreto por 300 años y puede verse desde el espacio

Así luce el coral más enorme del mundo: creció en secreto por 300 años y puede verse desde el espacio

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Comentarios