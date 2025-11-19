Se subastó la segunda pintura más cara del mundo: ¿cuánto costó y quién la pintó?

El retrato de Elisabeth cuenta una historia profunda ligada a la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de eludir al nazismo. El gobierno nazi confiscó la pieza en 1938, trasladándola a un depósito. Para salvaguardar su vida, la joven solicitó que se reconociera a Klimt como su padre biológico, estrategia que Serena aceptó. Respecto a esa decisión que alteró los lazos familiares de manera definitiva, Sotheby’s confirma: una ficción que le salvó la vida y a la que su madre accedió. Serena, quien ese mismo año huiría a Budapest, firmó un documento reconociendo la paternidad de Klimt. Tras diversos exámenes, Elisabeth fue reconocida como la hija ilegítima del artista y, por lo tanto, como poseedora de sangre aria.