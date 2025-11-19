Secciones
SociedadActualidad

Se subastó la segunda pintura más cara del mundo: ¿cuánto costó y quién la pintó?

El Retrato de Elisabeth Lederer, creado entre 1914 y 1916, se remató en Sotheby’s de Nueva York, capturando la atención de coleccionistas y expertos internacionales.

El retrato de Elisabeth Lederer, por Gustav Klimt El retrato de Elisabeth Lederer, por Gustav Klimt
Hace 1 Hs

Una pintura del renombrado artista austriaco Gustav Klimt aseguró un lugar de privilegio en el mercado global del arte al convertirse en la segunda obra más costosa jamás vendida en una subasta. El Retrato de Elisabeth Lederer, creado entre 1914 y 1916, se remató en Sotheby’s de Nueva York, capturando la atención de coleccionistas y expertos internacionales el 19 de noviembre de 2025. La venta histórica confirma la inmensa valoración actual del arte moderno del siglo XX.

La emotiva carta que Taylor Swift le escribió a Liam Payne en 2017 será subastada

La emotiva carta que Taylor Swift le escribió a Liam Payne en 2017 será subastada

El cuadro pertenecía a la prestigiosa colección privada de Leonard Alan Lauder, coleccionista y filántropo que falleció en junio. Este acontecimiento artístico marcó un hito significativo, porque la obra alcanzó un precio formidable y se estableció como la de arte moderno que consiguió la mejor cotización en subastas de todos los tiempos. La trascendencia de la pieza no solo reside en su valor comercial, sino también en la compleja historia de su protagonista y su supervivencia al régimen nazi.

¿Cuánto costó la segunda obra más cara del mundo?

La cotización final del Retrato de Elisabeth Lederer fue de US$236.360.000 dólares. Esta asombrosa oferta llegó mediante una puja telefónica que tuvo lugar en las oficinas de Sotheby’s en la ciudad estadounidense. El remate, que estableció un récord absoluto para el arte moderno, formó parte de la enajenación del acervo de Leonard Alan Lauder.

Con esta suma, la obra de Klimt se ubicó justo detrás de Salvator Mundi, la pieza más cara en la historia de las subastas. Dicha pintura, atribuida a Leonardo da Vinci, se vendió en 2017 por 450.323.500 dólares. El retrato también superó el valor del Shot Sage Blue Marilyn, una obra de Andy Warhol por la cual se pagaron US$195.040.000 dólares en 2022.

Quién era Gustav Klimt, el pintor de las obras más caras de la historia

Gustav Klimt es un pintor austriaco, reconocido por ser uno de los máximos exponentes del modernismo y el simbolismo europeo, quien murió de forma inesperada a los 55 años en 1918. La familia Lederer constituyó una pieza clave en la vida del pintor, Serena y August, ellos declararon que "El retrato de Elisabeth Lederer siempre estuvo colgado en la casa vienesa de August y Serena Lederer. Su colección de arte era una de las más prestigiosas de Viena, e incluía valiosas pinturas renacentistas y bronces de Simone Martini, Lucas Cranach y Benvenuto Cellini, además de más de once pinturas de Klimt y cientos de sus dibujos".

El trabajo de Klimt es ampliamente reconocido por su "período dorado", etapa que incluye sus piezas más célebres. Su pintura más famosa, El beso (1907/8), se aloja en la Galería Belvedere de Viena. Este período destaca por el uso de pan de oro y patrones decorativos, elementos visibles en el icónico Retrato de Adele Bloch-Bauer I, que Ronald Lauder adquirió en 2006 en una transacción privada por 135 millones de dólares.

El retrato de Elisabeth cuenta una historia profunda ligada a la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de eludir al nazismo. El gobierno nazi confiscó la pieza en 1938, trasladándola a un depósito. Para salvaguardar su vida, la joven solicitó que se reconociera a Klimt como su padre biológico, estrategia que Serena aceptó. Respecto a esa decisión que alteró los lazos familiares de manera definitiva, Sotheby’s confirma: una ficción que le salvó la vida y a la que su madre accedió. Serena, quien ese mismo año huiría a Budapest, firmó un documento reconociendo la paternidad de Klimt. Tras diversos exámenes, Elisabeth fue reconocida como la hija ilegítima del artista y, por lo tanto, como poseedora de sangre aria.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

ARCA subasta celulares a precios muy bajos: ¿cómo y cuándo participar?

ARCA subasta celulares a precios muy bajos: ¿cómo y cuándo participar?

Fin de la duda: ¿cuántos abdominales hay que hacer por día para un vientre plano?

Fin de la duda: ¿cuántos abdominales hay que hacer por día para un vientre plano?

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

¿Es feriado este jueves?: qué se recuerda el 20 noviembre en Argentina

¿Es feriado este jueves?: qué se recuerda el 20 noviembre en Argentina

Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
4

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Las tormentosas novelas tucumanas
5

Las tormentosas novelas tucumanas

Según el Gobierno, en dos años se repararon 160 km de rutas en Tucumán
6

Según el Gobierno, en dos años se repararon 160 km de rutas en Tucumán

Más Noticias
Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

Luna nueva en Escorpio de noviembre 2025: cuándo es y cómo impactará en cada signo

Luna nueva en Escorpio de noviembre 2025: cuándo es y cómo impactará en cada signo

¿Se trabaja el viernes 21 y el lunes 24? Diferencias entre feriado, día no laborable y su pago

¿Se trabaja el viernes 21 y el lunes 24? Diferencias entre feriado, día no laborable y su pago

Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Así luce el coral más enorme del mundo: creció en secreto por 300 años y puede verse desde el espacio

Así luce el coral más enorme del mundo: creció en secreto por 300 años y puede verse desde el espacio

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Comentarios