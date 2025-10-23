Robo de joyas: la videovigilancia exterior falló, según admitió el Louvre

En sus primeras declaraciones públicas desde el domingo, aseguró que las alarmas del museo funcionaron durante el incidente, pero admitió que las cámaras de vigilancia en el exterior, “están obsoletas”. “El parque (de cámaras exteriores) es insuficiente, no cubre claramente todas las fachadas del Louvre”, dijo. “Desgraciadamente, en el lado de la galería de Apolo, la única cámara está orientada hacia el oeste” y, por lo tanto, no cubría el balcón afectado por el hurto.