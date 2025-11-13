Tras un vuelo narco, detienen a un traficante con más de 900 kilos de cocaína

El martes por la tarde, un operativo de Gendarmería Nacional permitió la captura de Brian Bilbao (41 años), considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del país, y que estaba prófugo desde 2023. La detención se concretó en un campo cercano a Pergamino, provincia de Buenos Aires, donde el acusado había llegado para retirar un cargamento de 956 kilos de cocaína transportado en una avioneta que aterrizó minutos antes.